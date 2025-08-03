Що робити з помідорами, якщо на них скручуються листя — покрокова інструкція, поради дачникам

Як за 4 дні можна зупинити скручування листя на помідорах
Інколи буває так, що на кущах помідорів починає скручуватися листя, і цьому є кілька серйозних причин. Досвідчені дачники розповіли, які фактори стали на заваді гарному врожаю і як виправити ситуацію, щоб вчасно врятувати врожай томатів на городі.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Чому скручується листя на кущах помідорів
Наприкінці червня і на початку липня кущі помідорів перебувають на активному етапі росту і цвітіння, на який вони витрачають всі сили. Тому вони не можуть самостійно захищати себе від захворювань і шкідників. До того ж погода також стає проблемою для рослин. В результаті листя на кущах помідорів починає скручуватися.
Однак, існують ефективні методи, які допоможуть позбутися цієї проблеми та врятувати врожай помідорів на городі.
Що робити при скручуванні листя на помідорах
Крок перший — підживлення рослин
Якщо ви помітили, що листя на кущах помідорів почало скручуватися, підживіть їх особливим розчином. Для його приготування вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:
- Деревна зола — 150 грамів
- Борна кислота — один грам
- Вода — десять літрів
Додайте добрива у воду, залиште готовий розчин на два дні настоятися, після чого ретельно процідіть його через тканину. Поливайте кущі помідорів ввечері, коли надворі вже не так спекотно, з розрахунку три-чотири літри добрива на кожну дорослу рослину.
Крок другий — мульчування кущів
Наступного дня обов’язково замульчуйте землю навколо кущів з томатами скошеною травою. Викладіть шар мульчі понад 5 сантиметрів заввишки.
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