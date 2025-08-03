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Головна Дім та город Як за 4 дні можна зупинити скручування листя на помідорах

Як за 4 дні можна зупинити скручування листя на помідорах

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 16:54
Що робити з помідорами, якщо на них скручуються листя — покрокова інструкція, поради дачникам
Урожай помідорів на кущах і скручування листя томатів. Фото: колаж Новини.LIVE

Інколи буває так, що на кущах помідорів починає скручуватися листя, і цьому є кілька серйозних причин. Досвідчені дачники розповіли, які фактори стали на заваді гарному врожаю і як виправити ситуацію, щоб вчасно врятувати врожай томатів на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чому скручується листя на кущах помідорів

Наприкінці червня і на початку липня кущі помідорів перебувають на активному етапі росту і цвітіння, на який вони витрачають всі сили. Тому вони не можуть самостійно захищати себе від захворювань і шкідників. До того ж погода також стає проблемою для рослин. В результаті листя на кущах помідорів починає скручуватися.

Однак, існують ефективні методи, які допоможуть позбутися цієї проблеми та врятувати врожай помідорів на городі.

Помидоры
Скручування листя на кущах помідорів. Фото: Pinterest

Що робити при скручуванні листя на помідорах

Крок перший — підживлення рослин

Якщо ви помітили, що листя на кущах помідорів почало скручуватися, підживіть їх особливим розчином. Для його приготування вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Деревна зола — 150 грамів
  • Борна кислота — один грам
  • Вода — десять літрів

Додайте добрива у воду, залиште готовий розчин на два дні настоятися, після чого ретельно процідіть його через тканину. Поливайте кущі помідорів ввечері, коли надворі вже не так спекотно, з розрахунку три-чотири літри добрива на кожну дорослу рослину.

Крок другий — мульчування кущів

Наступного дня обов’язково замульчуйте землю навколо кущів з томатами скошеною травою. Викладіть шар мульчі понад 5 сантиметрів заввишки. 

Нагадаємо, ми писали про те, як категорично не можна поливати помідори на городі.

Раніше ми розповідали про те, навіщо, як і коли потрібно обривати листя на кущах помідорів. 

Також ми повідомляли про те, як часто треба поливати помідори на городі в спеку.

овочі поради город помідори ефективні способи томат
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
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