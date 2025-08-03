Что делать с помидорами, если на них скручиваются листья — пошаговая инструкция, советы дачникам

Как за 4 дня можно остановить скручивание листьев на помидорах
Иногда бывает так, что на кустах помидоров начинают скручиваться листья, и этому есть несколько серьезных причин. Опытные дачники рассказали, какие факторы помешали хорошему урожаю и как исправить ситуацию, чтобы вовремя спасти урожай томатов на огороде.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Почему скручиваются листья на кустах помидоров
В конце июня и в начале июля кусты помидоров находятся на активном этапе роста и цветения, на который они тратят все силы. Поэтому они не могут самостоятельно защищать себя от заболеваний и вредителей. К тому же, погода также становится проблемой для растений. В результате листья на кустах помидоров начинают скручиваться.
Однако, существуют эффективные методы, которые помогут избавиться от этой проблемы и спасти урожай помидоров на огороде.
Что делать при скручивании листьев на помидорах
Шаг первый — подкормка растений
Если вы заметили, что листья на кустах помидоров начали скручиваться, подкормите их особенным раствором. Для его приготовления вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Древесная зола — 150 грамм
- Борная кислота — один грамм
- Вода — десять литров
Добавьте удобрения в воду, оставьте готовый раствор на два дня настояться, после чего тщательно процедите его через ткань. Поливайте кусты помидоров вечером, когда на улице уже не так жарко, из расчета три-четыре литра удобрения на каждое взрослое растение.
Шаг второй — мульчирование кустов
На следующий день обязательно замульчируйте землю вокруг кустов с томатами скошенной травой. Выложите слой мульчи более пяти сантиметров по высоте.
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