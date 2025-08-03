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Главная Дом и огород Как за 4 дня можно остановить скручивание листьев на помидорах

Как за 4 дня можно остановить скручивание листьев на помидорах

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 16:54
Что делать с помидорами, если на них скручиваются листья — пошаговая инструкция, советы дачникам
Урожай помидоров на кустах и скручивание листьев томатов. Фото: коллаж Новини.LIVE

Иногда бывает так, что на кустах помидоров начинают скручиваться листья, и этому есть несколько серьезных причин. Опытные дачники рассказали, какие факторы помешали хорошему урожаю и как исправить ситуацию, чтобы вовремя спасти урожай томатов на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Почему скручиваются листья на кустах помидоров

В конце июня и в начале июля кусты помидоров находятся на активном этапе роста и цветения, на который они тратят все силы. Поэтому они не могут самостоятельно защищать себя от заболеваний и вредителей. К тому же, погода также становится проблемой для растений. В результате листья на кустах помидоров начинают скручиваться.

Однако, существуют эффективные методы, которые помогут избавиться от этой проблемы и спасти урожай помидоров на огороде.

Помидоры
Скручивание листьев на кустах помидоров. Фото: Pinterest

Что делать при скручивании листьев на помидорах

Шаг первый — подкормка растений

Если вы заметили, что листья на кустах помидоров начали скручиваться, подкормите их особенным раствором. Для его приготовления вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Древесная зола — 150 грамм
  • Борная кислота — один грамм
  • Вода — десять литров

Добавьте удобрения в воду, оставьте готовый раствор на два дня настояться, после чего тщательно процедите его через ткань. Поливайте кусты помидоров вечером, когда на улице уже не так жарко, из расчета три-четыре литра удобрения на каждое взрослое растение.

Шаг второй — мульчирование кустов

На следующий день обязательно замульчируйте землю вокруг кустов с томатами скошенной травой. Выложите слой мульчи более пяти сантиметров по высоте.

Напомним, мы писали о том, как категорически нельзя поливать помидоры на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, зачем, как и когда нужно обрывать листья на кустах помидоров.

Также мы сообщали о том, как часто надо поливать помидоры на огороде в жару.

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Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
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