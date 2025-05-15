Як можна захистити салат від попелиці — безпечні народні методи, поради дачникам

Попелиця, яка сидить на рослині. Фото: Pinterest

Наявність різних шкідників на городі — це справжня катастрофа для кожного дачника, наприклад, це стосується попелиці, яка часто атакує салат. Якщо ви помітили цю маленьку комаху на своїй рослині, дізнайтеся, як її можна швидко та ефективно позбутися, щоб не зіпсувати врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Попелиця навесні живе на смородинових кущах, а в літню пору року переселяється туди, де росте зелень. Ця маленька комаха залазить у стебла та листя рослин салату, через що він починає втрачати свій відтінок, а ще стає жовтим, скручується і висихає.

Багато попелиці на стеблі рослини. Фото: Freepik

Якщо ви помітили цього шкідника на рослині та ігноруєте його, ви ризикуєте втратити врожай. Однак, якщо ви хочете позбутися попелиці, але не хочете робити це хімічними препаратами, вам варто приготувати спеціальні настої.

Досвідчені дачники розповіли, якими безпечними народними засобами можна скористатися, щоб раз і назавжди знищити попелицю і захистити врожай салату на городі.

Врожай салату на городі. Фото: Pixabay

Чим варто обробити салат від попелиці

Лушпиння цибулі

Щоб обробити салат від попелиці, вам варто приготувати настій з таких інгредієнтів, як:

Лушпиння цибулі — 200 грамів

Вода — десять літрів

Залийте цибулиння водою і залиште настоюватися приблизно на три-чотири години, потім процідіть настій і покропіть грядку, де у вас росте салат.

Листя кульбаби

Щоб приготувати настій з листя кульбаби, візьміть такі інгредієнти, як:

Листя кульбаби — 400 грамів

Вода — десять літрів

Залийте листя кульбаби водою і покропіть зелень, яка постраждала від попелиці.

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