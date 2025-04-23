Як можна захистити город від равликів — ефективний народний засіб, поради дачникам

Равлик, який сидить на листі рослини. Фото: Pixabay

Багато дачників часто скаржаться, що на город постійно прилазять равлики, які псують врожай рослин, тому з ними варто якнайшвидше боротися. Дізнайтеся, як можна ефективно захистити свій врожай на городі від цих шкідників, щоб не нашкодити культурам.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Наявність шкідників на городі — це одна з найбільших проблем у багатьох дачників. Справа в тому, що вони здатні знищувати цілі врожаї, а боротися з ними не так вже і легко. Однак, якщо знати певні секрети, то можна швидко та ефективно позбутися паразитів на городі.

Зокрема, дуже часто дачники помічають на своїй ділянці равликів, які також псують врожай на городі. Якщо ви побачили цих паразитів на своєму городі, дізнайтеся, як їх можна ефективно прогнати і, водночас, не нашкодити врожаю.

Равлик у великому масштабі на природі. Фото: Pinterest

Як ефективно захистити город від равликів

На жаль, деякі методи вважаються шкідливими для ґрунту, зокрема, це стосується звичайної солі. Деякі дачники борються зі шкідниками саме сіллю, але запам’ятайте, що вона погано впливає на якість землі. До того ж, якщо на вашій ділянці багато равликів, то і солі доведеться витратити також немало.

У такому випадку дачники з досвідом рекомендують скористатися більш екологічним методом, а саме — кавовою гущою. Просто розсипте гущу кави по периметру городньої ділянки або у міжрядді рослин, щоб відлякати равликів.

Використання кавової гущі на городі. Фото: Epic Gardening

У чому користь і шкода кавової гущі для городу

На жаль, не всі рослини люблять кавову гущу, але є ті, які із задоволенням сприймуть її як добриво. До списку таких культур входять:

Картопля

Кабачки

Помідори

Баклажани

Гарбуз

Диня

Малина

Яблуня

Крім того, кава підвищує рівень кислотності ґрунту на городі, а це важливо для деяких рослин для гарного росту і розвитку.

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