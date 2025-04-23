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Как избавиться от улиток на огороде — действенный народный метод

23 апреля 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Как можно защитить огород от улиток — эффективное народное средство, советы дачникам
Улитка, которая сидит на листьях растения. Фото: Pixabay
Кристина Кучугурная - Редактор

Многие дачники часто жалуются, что на огород постоянно прилезают улитки, которые портят урожай растений, поэтому с ними стоит как можно быстрее бороться. Узнайте, как можно эффективно защитить свой урожай на огороде от этих вредителей, чтобы не навредить культурам.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Наличие вредителей на огороде — это одна из самых больших проблем у многих дачников. Дело в том, что они способны уничтожать целые урожаи, а бороться с ними не так уж и легко. Однако, если знать определенные секреты, то можно быстро и эффективно избавиться от паразитов на огороде.

В частности, очень часто дачники замечают на своем участке улиток, которые также портят урожай на огороде. Если вы увидели этих паразитов на своем огороде, узнайте, как их можно эффективно прогнать и, в то же время, не навредить урожаю.

Улитка
Улитка в крупном масштабе на природе. Фото: Pinterest

Как эффективно защитить огород от улиток

К сожалению, некоторые методы считаются вредными для почвы, в частности, это касается обычной соли. Некоторые дачники борются с вредителями именно солью, но запомните, что она плохо влияет на качество земли. К тому же, если на вашем участке много улиток, то и соли придется потратить также немало.

В таком случае дачники с опытом рекомендуют воспользоваться более экологичным методом, а именно — кофейной гущей. Просто рассыпьте гущу кофе по периметру огородного участка или в междурядье растений, чтобы отпугнуть улиток.

Кофе на огороде
Использование кофейной гущи на огороде. Фото: Epic Gardening

В чем польза и вред кофейной гущи для огорода

К сожалению, не все растения любят кофейную гущу, но есть те, которые с удовольствием воспримут ее как удобрение. В список таких культур входят:

  • Картофель
  • Кабачки
  • Помидоры
  • Баклажаны
  • Тыква
  • Дыня
  • Малина
  • Яблоня

Кроме того, кофе повышает уровень кислотности почвы на огороде, а это важно для некоторых растений для хорошего роста и развития.

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно защитить вишню от вредителей.

Ранее мы рассказывали о том, как спасти урожай картофеля от колорадских жуков.

Также мы сообщали о том, как можно спасти кусты смородины от почкового клеща.

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20:05 Козицкий хочет переименовать улицу Винниченко — кто против

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:02 Киев не признает оккупацию Крыма — Трамп раскритиковал Зеленского

20:00 Выезд многодетного родителя за границу — список документов

19:51 В Стамбуле произошло мощное землетрясение, которое попало в эфир

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