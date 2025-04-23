Как можно защитить огород от улиток — эффективное народное средство, советы дачникам

Улитка, которая сидит на листьях растения. Фото: Pixabay

Многие дачники часто жалуются, что на огород постоянно прилезают улитки, которые портят урожай растений, поэтому с ними стоит как можно быстрее бороться. Узнайте, как можно эффективно защитить свой урожай на огороде от этих вредителей, чтобы не навредить культурам.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Наличие вредителей на огороде — это одна из самых больших проблем у многих дачников. Дело в том, что они способны уничтожать целые урожаи, а бороться с ними не так уж и легко. Однако, если знать определенные секреты, то можно быстро и эффективно избавиться от паразитов на огороде.

В частности, очень часто дачники замечают на своем участке улиток, которые также портят урожай на огороде. Если вы увидели этих паразитов на своем огороде, узнайте, как их можно эффективно прогнать и, в то же время, не навредить урожаю.

Улитка в крупном масштабе на природе. Фото: Pinterest

Как эффективно защитить огород от улиток

К сожалению, некоторые методы считаются вредными для почвы, в частности, это касается обычной соли. Некоторые дачники борются с вредителями именно солью, но запомните, что она плохо влияет на качество земли. К тому же, если на вашем участке много улиток, то и соли придется потратить также немало.

В таком случае дачники с опытом рекомендуют воспользоваться более экологичным методом, а именно — кофейной гущей. Просто рассыпьте гущу кофе по периметру огородного участка или в междурядье растений, чтобы отпугнуть улиток.

Использование кофейной гущи на огороде. Фото: Epic Gardening

В чем польза и вред кофейной гущи для огорода

К сожалению, не все растения любят кофейную гущу, но есть те, которые с удовольствием воспримут ее как удобрение. В список таких культур входят:

Картофель

Кабачки

Помидоры

Баклажаны

Тыква

Дыня

Малина

Яблоня

Кроме того, кофе повышает уровень кислотности почвы на огороде, а это важно для некоторых растений для хорошего роста и развития.

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