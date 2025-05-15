Как можно защитить салат от тли — безопасные народные методы, советы дачникам

Тля, которая сидит на растении. Фото: Pinterest

Наличие различных вредителей на огороде — это настоящая катастрофа для каждого дачника, например, это касается тли, которая часто атакует салат. Если вы заметили это маленькое насекомое на своем растении, узнайте, как от него можно быстро и эффективно избавиться, чтобы не испортить урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Тля весной живет на смородиновых кустах, а в летнее время года переселяется туда, где растет зелень. Это маленькое насекомое залезает в стебли и листья растений салата, из-за чего он начинает терять свой оттенок, а еще становится желтым, скручивается и высыхает.

Много тли на стебле растения. Фото: Freepik

Если вы заметили этого вредителя на растении и игнорируете его, вы рискуете потерять урожай. Однако, если вы хотите избавиться от тли, но не хотите делать это химическими препаратами, вам стоит приготовить специальные настои.

Опытные дачники рассказали, какими безопасными народными средствами можно воспользоваться, чтобы раз и навсегда уничтожить тлю и защитить урожай салата на огороде.

Урожай салата на огороде. Фото: Pixabay

Чем стоит обработать салат от тли

Шелуха лука

Чтобы обработать салат от тли, вам стоит приготовить настой из таких ингредиентов, как:

Луковая шелуха — 200 грамм

Вода — десять литров

Залейте луковую шелуху водой и оставьте настаиваться примерно на три-четыре часа, затем процедите настой и побрызгайте грядку, где у вас растет салат.

Листья одуванчика

Чтобы приготовить настой из листьев одуванчика, возьмите такие ингредиенты, как:

Листья одуванчика — 400 грамм

Вода — десять литров

Залейте листья одуванчика водой и побрызгайте зелень, которая пострадала от тли.

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