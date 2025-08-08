Как продлить урожайность салата на огороде — советы дачникам

Человек, который собирает урожай салата на огороде. Фото: Freepik

Летом одним из самых любимых ингредиентов в блюдах считается салат, но не обязательно он должен плодоносить один раз. Опытные дачники раскрыли секрет, который поможет с легкостью продлить урожайность этой культуры на вашем огороде.

Мало кто знает, что свежий салат можно выращивать не один раз, а несколько раз подряд. Причем, для этого совсем не нужно менять грядки на огороде. Дачники с опытом рекомендуют просто немного изменить подход к сбору урожая на огороде.

Для этого достаточно придерживаться правила, которое поможет собирать урожай салата на огороде не один раз, а дважды или даже трижды подряд.

Урожай салата разных сортов на огороде. Фото: Pinterest

Как можно продлить урожайность салата

Многие дачники вырывают салат вместе с корневой системой, но делать этого категорически не рекомендуется. Дело в том, что так заканчивается жизненный цикл этого растения. Однако, если срезать листья так, как надо, то можно помочь этой культуре продолжить расти и давать новую зелень.

Как правильно срезать салат

Если вы хотите получить новые листья, обрезайте салат так, чтобы над землей осталось несколько сантиметров стебля. Но делайте это острым ножом или садовыми ножницами с утра, когда растения еще влажные. При этом, очень важно не испортить сердцевину, чтобы не помешать росту новых листочков.

Процесс срезания свежего салата на огороде. Фото: Pinterest

Как ухаживать за салатом после обрезки

После срезания надо обязательно подкармливать растения органическими удобрениями и регулярно поливать их. Удобрять лучше компостом, настоем навоза, зелеными удобрениями или биогумусом, а поливать стоит утром или вечером, не заливая сердцевину.

