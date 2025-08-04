Що можна посадити на городі в серпні 2025 — поради дачникам

Людина, яка висаджує розсаду на городі. Фото: Pinterest

Кінець літа — це ще не кінець дачних справ, оскільки на городі ще можна сміливо садити певні культури. Дізнайтеся, які рослини дозволяється посіяти на своїй ділянці в серпні 2025 року, щоб зібрати щедрий і смачний врожай в осінню пору року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Які культури можна сіяти на городі наприкінці літа 2025 року

Редиска

Наприкінці літа можна сміливо садити сорти редиски, які швидко стигнуть і не формують стрілки. Наприклад, деякі сорти цього овоча дають врожай за два тижні з моменту появи перших сходів. Дачники наголошують, що такі сорти гарно витримують зміну погоди, опади і легку тінь.

Але редиску радять сіяти в зволожений ґрунт, посипаний зверху компостом з пухкою структурою. Це допоможе насінню редиски правильно проростати, не дасть волозі в землі застоюватися і сприятиме гарному обміну повітря.

Пучок зібраної редиски на городі. Фото: Freepik

Кріп

Це ще одна культура, яку можна сміливо посіяти на своєму городі в серпні 2025 року. Але насіння не варто заглиблювати в борозни, оскільки цей представник зелені любить рости в світлі. Краще розсипати насіння по поверхні ґрунту та легко розпушити або посипати тонким шаром компосту.

Але краще обирати сорти, які довго не формують стрілку, мають густе листя і хороший запах. Кріп цих сортів можна як сушити, так і заморожувати і навіть солити.

Вирощування кропу на городі. Фото: Decorexpro

Дайкон, редька і репа

Також у серпні дозволяється садити і ці культури, оскільки вони швидко стигнуть, гарно витримують перепади температури і сходять навіть після сильних дощів. Але для рясного врожаю варто обирати перевірене насіння і вчасно проріджувати рослини.

Урожай дайкона, редьки і репи на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

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