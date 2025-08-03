Чим треба підживити лохину на городі, щоб збільшити врожай — поради дачникам

Людина, яка збирає врожай лохини на городі. Фото: WBUR

Кожен досвідчений дачник знає, що лохина потребує особливого догляду, але є один секрет, який допоможе збільшити врожай без жодних проблем. Дізнайтеся, як правильно доглядати ці ягідні чагарники на городі, щоб зібрати до п’яти кілограмів з однієї рослини.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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В яких умовах варто вирощувати лохину

Лохина любить кислий ґрунт з рівнем рН від чотирьох до п’яти з половиною. Для цих чагарників кращими будуть кислі торф’яні чи піщані ґрунти. Якщо у вас немає цього, підготуйте посадкову яму, заповнивши її сумішшю з таких інгредієнтів, як:

Торф — п’ять частин

Хвойна тирса — дві частини

Пісок — одна частина

До того ж потрібно обирати сонячне місце на городі, адже якщо лохині не вистачатиме цього, ягоди будуть кислими і маленькими.

Врожай лохини на кущі на городі. Фото: Pinterest

Чим варто підживити лохину на городі

Ці ягідні чагарники варто підживлювати мінеральними добривами, зокрема, нітроамофоскою чи сульфатом амонію. У період цвітіння і плодоношення потрібно підживити лохину одним із таких добрив, як:

Сульфат магнію

Сульфат калію

Кавова гуща

Комплексні добрива

А ще можете удобрити лохину настоєм з дріжджів, до складу якого входить багато вітамінів і мікроелементів. Щоб приготувати таке добриво, візьміть такі прості інгредієнти, як:

Сухі дріжджі — одна пачка

Цукор — дві столові ложки

Тепла вода — десять літрів

Ретельно розмішайте суміш і залиште її настоятися в умовах кімнатної температури на одну-дві години, після чого рясно полийте ягідні чагарники.

Але підживлювати лохину потрібно лише одним способом, оскільки занадто багато поживних елементів може зіпсувати врожай.

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