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Головна Дім та город До п'яти кілограмів з одного куща — як збільшити врожай лохини

До п'яти кілограмів з одного куща — як збільшити врожай лохини

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 19:30
Чим треба підживити лохину на городі, щоб збільшити врожай — поради дачникам
Людина, яка збирає врожай лохини на городі. Фото: WBUR

Кожен досвідчений дачник знає, що лохина потребує особливого догляду, але є один секрет, який допоможе збільшити врожай без жодних проблем. Дізнайтеся, як правильно доглядати ці ягідні чагарники на городі, щоб зібрати до п’яти кілограмів з однієї рослини.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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В яких умовах варто вирощувати лохину

Лохина любить кислий ґрунт з рівнем рН від чотирьох до п’яти з половиною. Для цих чагарників кращими будуть кислі торф’яні чи піщані ґрунти. Якщо у вас немає цього, підготуйте посадкову яму, заповнивши її сумішшю з таких інгредієнтів, як:

  • Торф — п’ять частин
  • Хвойна тирса — дві частини
  • Пісок — одна частина

До того ж потрібно обирати сонячне місце на городі, адже якщо лохині не вистачатиме цього, ягоди будуть кислими і маленькими. 

Голубика
Врожай лохини на кущі на городі. Фото: Pinterest

Чим варто підживити лохину на городі

Ці ягідні чагарники варто підживлювати мінеральними добривами, зокрема, нітроамофоскою чи сульфатом амонію. У період цвітіння і плодоношення потрібно підживити лохину одним із таких добрив, як:

  • Сульфат магнію
  • Сульфат калію
  • Кавова гуща
  • Комплексні добрива

А ще можете удобрити лохину настоєм з дріжджів, до складу якого входить багато вітамінів і мікроелементів. Щоб приготувати таке добриво, візьміть такі прості інгредієнти, як:

  • Сухі дріжджі — одна пачка
  • Цукор — дві столові ложки
  • Тепла вода — десять літрів

Ретельно розмішайте суміш і залиште її настоятися в умовах кімнатної температури на одну-дві години, після чого рясно полийте ягідні чагарники.

Але підживлювати лохину потрібно лише одним способом, оскільки занадто багато поживних елементів може зіпсувати врожай.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно вирощувати лохину на городі для смачного врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, чому лохина втрачає листя і стає жовтою і як врятувати врожай. 

Також ми повідомляли про те, чому не можна скошувати полуницю на городі після плодоношення.

ягоди поради город народні методи кущі
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
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