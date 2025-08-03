Чем надо подкормить голубику на огороде, чтобы увеличить урожай — советы дачникам

Человек, который собирает урожай голубики на огороде. Фото: WBUR

Каждый опытный дачник знает, что голубика требует особого ухода, но есть один секрет, который поможет увеличить урожай без всяких проблем. Узнайте, как правильно ухаживать за этими ягодными кустарниками на огороде, чтобы собрать до пяти килограмм с одного растения.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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В каких условиях стоит выращивать голубику

Голубика любит кислую почву с уровнем рН от четырех до пяти с половиной. Для этих кустарников предпочтительными будут кислые торфяные или песчаные почвы. Если у вас нет этого, подготовьте посадочную яму, заполнив ее смесью из таких ингредиентов, как:

Торф — пять частей

Хвойные опилки — две части

Песок — одна часть

К тому же, нужно выбирать солнечное место на огороде, ведь если голубике не будет хватать этого, ягоды будут кислыми и маленькими.

Урожай голубики на кусте на огороде. Фото: Pinterest

Чем стоит подкормить голубику на огороде

Эти ягодные кустарники стоит подпитывать минеральными удобрениями, в частности, нитроаммофоской или сульфатом аммония. В период цветения и плодоношения нужно подкормить голубику одним из таких удобрений, как:

Сульфат магния

Сульфат калия

Кофейная гуща

Комплексные удобрения

А еще можете удобрить голубику настоем из дрожжей, в состав которого входит много витаминов и микроэлементов. Чтобы приготовить такое удобрение, возьмите такие простые ингредиенты, как:

Сухие дрожжи — одна пачка

Сахар — две столовые ложки

Теплая вода — десять литров

Тщательно размешайте смесь и оставьте ее настояться в условиях комнатной температуры на один-два часа, после чего обильно полейте ягодные кустарники.

Но подкармливать голубику нужно лишь одним способом, поскольку слишком много питательных элементов может испортить урожай.

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