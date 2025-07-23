Чому не можна скошувати полуницю на городі після збору врожаю — поради дачникам

Дачник, який збирає врожай полуниці на городі. Фото: Freepik

Деякі дачники після збору врожаю полуниці на городі починають скошувати її зелене листя, але робити цього категорично не варто. Дізнайтеся, чому краще відмовитися від цієї ідеї і що потрібно робити з кущами цієї ягоди після закінчення періоду плодоношення.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чому не можна скошувати листя на кущах полуниці після плодоношення

Дачники з багаторічним досвідом категорично не рекомендують скошувати полуницю після збору врожаю. Справа в тому, що коренева система ягідних кущів починає швидше розвиватися після скошування, а ще після цієї процедури порушується процес фотосинтезу, в якому листя полуниці бере участь.

Крім того, після цієї процедури на кущах полуниці виростають нові пагони, які потрібно зрізати. Багато дачників вважають, що разом зі старим листям з полуниці зникнуть шкідники, тому починають скошувати його. Хоча ця думка є помилковою, оскільки такого не буває.

Стигла полуниця на городі. Фото: Pinterest

Тому дачники радять відмовитися від скошування полуниці в липні, а вибірково обрізати її кущі. Для цього вам варто знати, як саме це потрібно робити, щоб не нашкодити рослинам.

Як правильно обрізати полуницю в липні 2025 року

Обрізаючи кущі полуниці, видаліть старі листя, яким вже кілька років, за допомогою секатора. Але якщо кущ захворів, утилізуйте його — спаліть старе листя, а у міжрядді пройдіться сапкою. Після цієї процедури обов’язково обробіть рослини карбофосом.

Процедура обрізки куща полуниці на городі. Фото: Pinterest

А ще за 14 днів підживіть кущі полуниці після обрізки комплексними добривами, щоб наситити їх всіма необхідними корисними елементами.

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