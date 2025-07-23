Чому не можна скошувати полуницю на городі після збору врожаю — поради дачникам

Чому небезпечно скошувати полуницю на городі після плодоношення
Деякі дачники після збору врожаю полуниці на городі починають скошувати її зелене листя, але робити цього категорично не варто. Дізнайтеся, чому краще відмовитися від цієї ідеї і що потрібно робити з кущами цієї ягоди після закінчення періоду плодоношення.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Чому не можна скошувати листя на кущах полуниці після плодоношення
Дачники з багаторічним досвідом категорично не рекомендують скошувати полуницю після збору врожаю. Справа в тому, що коренева система ягідних кущів починає швидше розвиватися після скошування, а ще після цієї процедури порушується процес фотосинтезу, в якому листя полуниці бере участь.
Крім того, після цієї процедури на кущах полуниці виростають нові пагони, які потрібно зрізати. Багато дачників вважають, що разом зі старим листям з полуниці зникнуть шкідники, тому починають скошувати його. Хоча ця думка є помилковою, оскільки такого не буває.
Тому дачники радять відмовитися від скошування полуниці в липні, а вибірково обрізати її кущі. Для цього вам варто знати, як саме це потрібно робити, щоб не нашкодити рослинам.
Як правильно обрізати полуницю в липні 2025 року
Обрізаючи кущі полуниці, видаліть старі листя, яким вже кілька років, за допомогою секатора. Але якщо кущ захворів, утилізуйте його — спаліть старе листя, а у міжрядді пройдіться сапкою. Після цієї процедури обов’язково обробіть рослини карбофосом.
А ще за 14 днів підживіть кущі полуниці після обрізки комплексними добривами, щоб наситити їх всіма необхідними корисними елементами.
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