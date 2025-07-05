Чим треба підживити полуницю після збору врожаю — ефективні добрива, поради дачникам

Збір врожаю полуниці на городі. Фото: Pinterest

Для того, щоб врожай полуниці на вашому городі вийшов "на славу", про неї потрібно піклуватися навіть після плодоношення. Досвідчені дачники розповіли, чим необхідно підгодувати кущі цієї ягоди в другій половині літа, щоб вона гарно плодоносила.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Чим потрібно удобрити полуницю після плодоношення

Сульфат калію і суперфосфат

У другій половині літа варто підживити полуницю добривами із вмістом фосфору і калію. Для приготування ефективної суміші вам потрібно змішати між собою такі інгредієнти, як:

Сульфат калію — 15 грамів

Суперфосфат — 20 грамів

Вода — десять літрів

Розведіть добрива у воді та полийте цією кількістю один квадратний метр грядки з полуницею. Робіть це у міжряддях зранку, поки надворі не почалася сильна спека. Також можете змішати ці добрива у сухому вигляді, розпушити землю і ретельно полити грядки.

Полив кущів полуниці на городі під корінь. Фото: Pinterest

Деревний попіл

Деревна зола насичує землю корисними елементами і захищає рослини від шкідників. Для приготування дієвої суміші змішайте між собою такі інгредієнти, як:

Деревний попіл — одна склянка

Вода — десять літрів

Готовим розчином полийте кущі з полуницею під корінь, щоб наситити їх корисними речовинами. Також можете внести трохи сухої золи у верхній шар землі та полити грядку звичайною водою.

Курячий послід

Для приготування гарного добрива для підживлення полуниці змішайте між собою такі інгредієнти, як:

Курячий послід — одна частина

Вода — десять чи 15 частин

Розбавте послід водою і внесіть отриману суміш між рядами ягідних кущів.

Полив куща полуниці на городі. Фото: Pinterest

Коров’ячий або кінський гній

Також можете обробити грядки з полуницею гноєм коней чи корів. Просто розкидайте одне з цих добрив по поверхні землі одразу після розпушення і видалення бур’янів. Потім ретельно полийте грядки водою, щоб поживні елементи краще проникали в землю.

Бур’яни

Багато дачників позбавляються бур’янів, але насправді вони здатні покращити врожай полуниці. Для приготування добрива з бур’янів ідеально підійдуть кропива, листя кульбаби або лобода. Просто складіть рослини у велику посудину, щільно утрамбуйте, а потім залийте чистою водою і залиште настоятися на один чи два тижні.

Коли суміш перебродить, процідіть її і розведіть з водою у пропорції один до десяти, після чого підживіть кущі полуниці під корінь.

Нагадаємо, ми писали про те, навіщо обрізати вуса полуниці та коли це краще робити.

Раніше ми розповідали про те, що можна садити після полуниці на городі.

Також ми повідомляли про те, як можна відновити виснажену землю на городі після полуниці.