Чем надо подкормить клубнику после сбора урожая — эффективные удобрения, советы дачникам

Сбор урожая клубники на огороде. Фото: Pinterest

Для того, чтобы урожай клубники на вашем огороде получился "на славу", о ней нужно заботиться даже после плодоношения. Опытные дачники рассказали, чем необходимо подкормить кусты этой ягоды во второй половине лета, чтобы она хорошо плодоносила.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Сульфат калия и суперфосфат

Во второй половине лета стоит подкормить клубнику удобрениями с содержанием фосфора и калия. Для приготовления эффективной смеси вам нужно смешать между собой такие ингредиенты, как:

Сульфат калия — 15 грамм

Суперфосфат — 20 грамм

Вода — десять литров

Разведите удобрения в воде и полейте этим количеством один квадратный метр грядки с клубникой. Делайте это в междурядьях утром, пока на улице не началась сильная жара. Также можете смешать эти удобрения в сухом виде, разрыхлить землю и тщательно полить грядки.

Полив кустов клубники на огороде под корень. Фото: Pinterest

Древесная зола

Древесная зола насыщает землю полезными элементами и защищает растения от вредителей. Для приготовления действенной смеси смешайте между собой такие ингредиенты, как:

Древесная зола — один стакан

Вода — десять литров

Готовым раствором полейте кусты с клубникой под корень, чтобы насытить их полезными веществами. Также можете внести немного сухой золы в верхний слой земли и полить грядку обычной водой.

Куриный помет

Для приготовления хорошего удобрения для подкормки клубники смешайте между собой такие ингредиенты, как:

Куриный помет — одна часть

Вода — десять или 15 частей

Разбавьте помет водой и внесите полученную смесь между рядами ягодных кустов.

Полив куста клубники на огороде. Фото: Pinterest

Коровий или конский навоз

Также можете обработать грядки с клубникой навозом лошадей или коров. Просто разбросайте одно из этих удобрений по поверхности земли сразу после рыхления и удаления сорняков. Затем тщательно полейте грядки водой, чтобы питательные элементы лучше проникали в землю.

Сорняки

Многие дачники избавляются от сорняков, но на самом деле они способны улучшить урожай клубники. Для приготовления удобрения из сорняков идеально подойдут крапива, листья одуванчика или лебеда. Просто сложите растения в большую емкость, плотно утрамбуйте, а затем залейте чистой водой и оставьте настояться на одну или две недели.

Когда смесь перебродит, процедите ее и разведите с водой в пропорции один к десяти, после чего подкормите кусты клубники под корень.

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