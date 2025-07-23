Почему нельзя скашивать клубнику на огороде после сбора урожая — советы дачникам

Дачник, который собирает урожай клубники на огороде. Фото: Freepik

Некоторые дачники после сбора урожая клубники на огороде начинают скашивать ее зеленые листья, но делать этого категорически не стоит. Узнайте, почему лучше отказаться от этой идеи и что нужно делать с кустами этой ягоды после окончания периода плодоношения.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Почему нельзя скашивать листья на кустах клубники после плодоношения

Дачники с многолетним опытом категорически не рекомендуют скашивать клубнику после сбора урожая. Дело в том, что корневая система ягодных кустов начинает быстрее развиваться после скашивания, а еще после этой процедуры нарушается процесс фотосинтеза, в котором листья клубники участвуют.

Кроме того, после этой процедуры на кустах клубники вырастают новые побеги, которые нужно срезать. Многие дачники считают, что вместе со старыми листьями с клубники исчезнут вредители, поэтому начинают скашивать их. Хотя это мнение является ошибочным, поскольку такого не бывает.

Спелая клубника на огороде. Фото: Pinterest

Поэтому дачники советуют отказаться от скашивания клубники в июле, а выборочно обрезать ее кусты. Для этого вам стоит знать, как именно это нужно делать, чтобы не навредить растениям.

Как правильно обрезать клубнику в июле 2025 года

Обрезая кусты клубники, удалите старые листья, которым уже несколько лет, с помощью секатора. Но если куст заболел, утилизируйте его — сожгите старые листья, а в междурядье пройдитесь тяпкой. После этой процедуры обязательно обработайте растения карбофосом.

Процедура обрезки куста клубники на огороде. Фото: Pinterest

А еще через 14 дней подкормите кусты клубники после обрезки комплексными удобрениями, чтобы насытить их всеми необходимыми полезными элементами.

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