Почему нельзя скашивать клубнику на огороде после сбора урожая — советы дачникам

Почему опасно скашивать клубнику на огороде после плодоношения
Некоторые дачники после сбора урожая клубники на огороде начинают скашивать ее зеленые листья, но делать этого категорически не стоит. Узнайте, почему лучше отказаться от этой идеи и что нужно делать с кустами этой ягоды после окончания периода плодоношения.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Почему нельзя скашивать листья на кустах клубники после плодоношения
Дачники с многолетним опытом категорически не рекомендуют скашивать клубнику после сбора урожая. Дело в том, что корневая система ягодных кустов начинает быстрее развиваться после скашивания, а еще после этой процедуры нарушается процесс фотосинтеза, в котором листья клубники участвуют.
Кроме того, после этой процедуры на кустах клубники вырастают новые побеги, которые нужно срезать. Многие дачники считают, что вместе со старыми листьями с клубники исчезнут вредители, поэтому начинают скашивать их. Хотя это мнение является ошибочным, поскольку такого не бывает.
Поэтому дачники советуют отказаться от скашивания клубники в июле, а выборочно обрезать ее кусты. Для этого вам стоит знать, как именно это нужно делать, чтобы не навредить растениям.
Как правильно обрезать клубнику в июле 2025 года
Обрезая кусты клубники, удалите старые листья, которым уже несколько лет, с помощью секатора. Но если куст заболел, утилизируйте его — сожгите старые листья, а в междурядье пройдитесь тяпкой. После этой процедуры обязательно обработайте растения карбофосом.
А еще через 14 дней подкормите кусты клубники после обрезки комплексными удобрениями, чтобы насытить их всеми необходимыми полезными элементами.
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