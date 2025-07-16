Як розмножити полуницю вусами в липні 2025 — покрокова інструкція, поради дачникам

Процедура розмноження полуниці вусами в стаканчику. Фото: Pinterest

У липні багато дачників починають планувати майбутній врожай рослин на городі, зокрема, і полуниці, якої завжди хочеться мати більше на ділянці. Дізнайтеся, як можна розмножити ці ягідні чагарники вусами і якими методами варто скористатися під час проведення цієї процедури.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як розмножувати полуницю вусами

Крок перший — вибір "донора"

Перш, ніж проводити процедуру, необхідно обрати відповідний материнський кущ, якому два-три роки. В ідеалі, щоб "донор" мав великі та здорові листки без плям, і щоб на ньому не було жодних ознак наявності шкідників.

Деякі дачники з досвідом виділяють кілька найсильніших кущів і прибирають на них квітконоси, щоб всі сили рослини віддавали на формування хороших вусів і розеток.

Врожай полуниці на городі. Фото: BEHIR

Крок другий — вибір розетки

Знайдіть розетку, яка росте найближче до материнського вуща, — саме вона отримує максимальну кількість поживних елементів і дає найбільший потенціал.

Обрізка вусів на кущі полуниці на городі. Фото: Pinterest

Крок третій — розмноження кущів

Розмножувати кущі полуниці можна як безпосередньо на грядці, так і в окремий стаканчик. Якщо ви це робите одразу на городі, обережно пришпильте розетку до землі зігнутим дротом чи притисніть маленьким камінчиком.

Якщо ви для цього використовуєте стаканчик, візьміть такий, в якому є дренажні отвори, насипте туди пухкої землі та вкопайте рівень із землею біля розетки. Після цього так само пришпильте розетку до землі в стаканчику.

Щойно ви пересадили вуса, обов’язково рясно полийте молоді кущики і замульчуйте землю навколо них, щоб утримати цю вологу, скошеною травою чи соломою. Це не тільки збереже воду всередині ґрунту, а й захистить кореневу систему рослин від перегріву.

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