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Головна Дім Розмноження полуниці вусами — як це робити в липні 2025

Розмноження полуниці вусами — як це робити в липні 2025

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 16:54
Як розмножити полуницю вусами в липні 2025 — покрокова інструкція, поради дачникам
Процедура розмноження полуниці вусами в стаканчику. Фото: Pinterest

У липні багато дачників починають планувати майбутній врожай рослин на городі, зокрема, і полуниці, якої завжди хочеться мати більше на ділянці. Дізнайтеся, як можна розмножити ці ягідні чагарники вусами і якими методами варто скористатися під час проведення цієї процедури.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як розмножувати полуницю вусами

Крок перший — вибір "донора"

Перш, ніж проводити процедуру, необхідно обрати відповідний материнський кущ, якому два-три роки. В ідеалі, щоб "донор" мав великі та здорові листки без плям, і щоб на ньому не було жодних ознак наявності шкідників.

Деякі дачники з досвідом виділяють кілька найсильніших кущів і прибирають на них квітконоси, щоб всі сили рослини віддавали на формування хороших вусів і розеток.

Клубника
Врожай полуниці на городі. Фото: BEHIR

Крок другий — вибір розетки

Знайдіть розетку, яка росте найближче до материнського вуща, — саме вона отримує максимальну кількість поживних елементів і дає найбільший потенціал. 

Уса клубники
Обрізка вусів на кущі полуниці на городі. Фото: Pinterest

Крок третій — розмноження кущів

Розмножувати кущі полуниці можна як безпосередньо на грядці, так і в окремий стаканчик. Якщо ви це робите одразу на городі, обережно пришпильте розетку до землі зігнутим дротом чи притисніть маленьким камінчиком. 

Якщо ви для цього використовуєте стаканчик, візьміть такий, в якому є дренажні отвори, насипте туди пухкої землі та вкопайте рівень із землею біля розетки. Після цього так само пришпильте розетку до землі в стаканчику.

Щойно ви пересадили вуса, обов’язково рясно полийте молоді кущики і замульчуйте землю навколо них, щоб утримати цю вологу, скошеною травою чи соломою. Це не тільки збереже воду всередині ґрунту, а й захистить кореневу систему рослин від перегріву.

Нагадаємо, ми писали про те, чим потрібно удобрити кущі полуниці після плодоношення. 

Раніше ми розповідали про те, навіщо обрізати вуса на полуниці та коли це краще робити. 

Також ми повідомляли про те, що треба посадити біля полуниці на городі.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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