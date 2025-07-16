Как размножить клубнику усами в июле 2025 — пошаговая инструкция, советы дачникам

Процедура размножения клубники усами в стаканчике. Фото: Pinterest

В июле многие дачники начинают планировать будущий урожай растений на огороде, в частности, и клубники, которой всегда хочется иметь больше на участке. Узнайте, как можно размножить эти ягодные кустарники усами и какими методами стоит воспользоваться при проведении этой процедуры.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как размножать клубнику усами

Шаг первый — выбор "донора"

Прежде, чем проводить процедуру, необходимо выбрать подходящий материнский куст, которому два-три года. В идеале, чтобы "донор" имел большие и здоровые листья без пятен, и чтобы на нем не было никаких признаков наличия вредителей.

Некоторые дачники с опытом выделяют несколько самых сильных кустов и убирают на них цветоносы, чтобы все силы растения отдавали на формирование хороших усов и розеток.

Урожай клубники на огороде. Фото: BEHIR

Шаг второй — выбор розетки

Найдите розетку, которая растет ближе всего к материнскому усу, — именно она получает максимальное количество питательных элементов и дает наибольший потенциал.

Обрезка усов на кусте клубники на огороде. Фото: Pinterest

Шаг третий — размножение кустов

Размножать кусты клубники можно как непосредственно на грядке, так и в отдельный стаканчик. Если вы это делаете сразу на огороде, осторожно пришпильте розетку к земле изогнутой проволокой или прижмите маленьким камешком.

Если вы для этого используете стаканчик, возьмите такой, в котором есть дренажные отверстия, насыпьте туда рыхлой земли и вкопайте уровень с землей возле розетки. После этого так же пришпильте розетку к земле в стаканчике.

Как только вы пересадили усы, обязательно обильно полейте молодые кустики и замульчируйте землю вокруг них, чтобы удержать эту влагу, скошенной травой или соломой. Это не только сохранит воду внутри почвы, но и защитит корневую систему растений от перегрева.

Напомним, мы писали о том, чем нужно удобрить кусты клубники после плодоношения.

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