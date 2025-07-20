Чому червоніє листя полуниці на городі — як врятувати врожай, поради дачникам

Червоне листя на кущі полуниці та збір врожаю цієї ягоди на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

На листях кущів полуниці інколи можна помітити червоні плями, які можуть з’являтися зовсім неочікувано і псувати весь врожай цієї ягоди. Досвідчені дачники пояснили, з яких причин виникає ця проблема і що потрібно зробити, щоб вчасно врятувати ці рослини на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Якщо ви не хочете мати проблем з кущами полуниці, потрібно вчасно обстежувати їх на городі. Якщо ви помічаєте старе чи засохле листя, обов’язково обрізайте його. Також зверніть увагу на те, наскільки густі у вас ягідні кущі, і за потребу проріджуйте їх.

Якщо ви раптом помітили, що на листочках полуниці з’явилися червоні плями, терміново вживайте заходів для порятунку врожаю. По-перше, визначте, з якої причини це відбулося, а по-друге, почніть боротися з проблемою, але так, щоб не нашкодити ягодам.

Червоні плями на листі куща полуниці на городі. Фото: Kodus.ee

Чому на листях полуниці з’являються червоні плями — що з цим робити

Дефіцит поживних елементів

Якщо листочки на кущах полуниці стали іншого кольору, їм може не вистачати поживлення. Зазвичай почервоніння на краях листя свідчить про те, що ягідним кущам не вистачає калію. Якщо листя почервоніло повністю, це означає, що полуниці не вистачає азоту.

Щоб виправити цю ситуацію, підживлюйте рослини добривами, які містять ці елементи.

Неправильний рівень кислотності ґрунту

Також листочки на полуниці можуть червоніти через те, що вони ростуть у занадто кислому ґрунті. Якщо показники кислотності підвищені, спробуйте розкислити землю, щоб вчасно врятувати врожай популярної сезонної ягоди.

Це ви можете зробити за допомогою звичайної деревної золи, яку варто внести під кущики.

Грибкові інфекції

Ще листя полуниці червоніє через те, що вона могла постраждати від грибкових інфекцій. Щоб вилікувати рослини від хвороб і відновити врожай, використовуйте бордоську суміш, концентрація якої становить один відсоток.

Але обробляти кущі полуниці потрібно або до початку цвітіння, або після збору врожаю.

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