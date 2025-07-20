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Главная Дом Листья клубники начали краснеть — почему и как спасти урожай

Листья клубники начали краснеть — почему и как спасти урожай

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 19:30
Почему краснеют листья клубники на огороде — как спасти урожай, советы дачникам
Красные листья на кусте клубники и сбор урожая этой ягоды на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

На листьях кустов клубники иногда можно заметить красные пятна, которые могут появляться совершенно неожиданно и портить весь урожай этой ягоды. Опытные дачники объяснили, по каким причинам возникает эта проблема и что нужно сделать, чтобы вовремя спасти эти растения на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Если вы не хотите иметь проблем с кустами клубники, нужно вовремя обследовать их на огороде. Если вы замечаете старые или засохшие листья, обязательно обрезайте их. Также обратите внимание на то, насколько густые у вас ягодные кусты, и при необходимости прореживайте их.

Если вы вдруг заметили, что на листочках клубники появились красные пятна, срочно принимайте меры для спасения урожая. Во-первых, определите, по какой причине это произошло, а во-вторых, начните бороться с проблемой, но так, чтобы не навредить ягодам.

Клубника
Красные пятна на листьях куста клубники на огороде. Фото: Kodus.ee

Почему на листьях клубники появляются красные пятна — что с этим делать

Дефицит питательных элементов

Если листочки на кустах клубники стали другого цвета, им может не хватать питания. Обычно покраснение на краях листьев свидетельствует о том, что ягодным кустам не хватает калия. Если листья покраснели полностью, это означает, что клубнике не хватает азота.

Чтобы исправить эту ситуацию, подкармливайте растения удобрениями, которые содержат эти элементы.

Неправильный уровень кислотности почвы

Также листочки на клубнике могут краснеть из-за того, что они растут в слишком кислой почве. Если показатели кислотности повышены, попробуйте раскислить землю, чтобы вовремя спасти урожай популярной сезонной ягоды.

Это вы можете сделать с помощью обычной древесной золы, которую стоит внести под кустики.

Грибковые инфекции

Еще листья клубники краснеют из-за того, что она могла пострадать от грибковых инфекций. Чтобы вылечить растения от болезней и восстановить урожай, используйте бордоскую смесь, концентрация которой составляет один процент.

Но обрабатывать кусты клубники нужно либо до начала цветения, либо после сбора урожая.

Напомним, мы писали о том, чем нужно подкормить клубнику на огороде после плодоношения.

Ранее мы рассказывали о том, почему клубника начала засыхать и как можно спасти урожай.

Также мы сообщали о том, что стоит посадить после клубники на огороде.

ягоды советы огород клубника урожай клубники кусты
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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