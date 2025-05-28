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Смачний врожай гарантований — як правильно вирощувати лохину

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Дата публікації: 28 травня 2025 01:12
Як посадити лохину, щоб виростити смачні ягоди — покрокова інструкція, поради дачникам
Людина, яка збирає врожай лохини на городі. Фото: Epic Gardening

Кожен дачник знає, що виростити смачну і велику лохину на своєму городі реально, але треба знати певні правила. Дізнайтеся, як можна отримати гарний врожай цієї ягоди з власної ділянки і якої інструкції варто дотримуватися при посадці ягідних чагарників.

Про це розповідають на каналі "ДІМ ТА ПРИСАДИБНА ДІЛЯНКА" в YouTube.

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Крок перший — вибір місця для посадки

Перш, ніж садити кущі лохини на городі, необхідно обрати місце, на яке світитиме сонце і де не буде вітру. Краще за все підібрати ділянку, де ґрунт кислий, тобто, pH дорівнює 3,5–4,5. Не садіть лохину там, де тінь і дуже волого, адже такі умови провокують розвиток грибкових хвороб.

Голубика
Врожай лохини на кущі. Фото: Pinterest

Крок другий — підготовка ґрунту для посадки

Оскільки лохині потрібен кислий ґрунт, необхідно підживити його спеціальною сумішшю з верхового торфу і річкового піску в пропорції два до одного. Яму для посадки завглибшки 40-60 сантиметрів потрібно вистелити плівкою з дренажними отворами, щоб відокремити кислий субстрат від ґрунту на городі.

Крок третій — вибір саджанців для посадки

Досвідчені дачники рекомендують садити саджанці із закритим корінням, яким від двох до трьох років. Але перш, ніж це робити, необхідно залишити коріння у води на кілька годин, після чого обережно розправити їх.

Крок четвертий — посадка кущів лохини

Саджанці лохини варто садити на три-п’ять сантиметрів глибше, ніж у контейнері, щоб на них з’явилися ще коріння. Водночас, ґрунт навколо кущів варто ущільнити і замульчувати тирсою чи хвоєю шаром від десяти до 15 сантиметрів. Садити кущі потрібно на відстані в 1,2 чи півтора метра між рослинами і на два з половиною чи три метра між рядами.

Крок п’ятий — догляд кущів лохини

Для гарного врожаю поливайте кущі лохини двічі на тиждень у кількості одного відра води на кожен кущ. У спеку вранці та ввечері варто додатково обприскувати рослини. На початку вегетаційного періоду варто підживлювати лохину мінеральними добривами, а до набрякання бруньок навесні обрізати. Також важливо обробляти ягоди від шкідників і хвороб.

Нагадаємо, ми писали про те, чому з лохини сиплеться листя і як врятувати врожай.

Раніше ми розповідали про те, як можна врятувати смородину від попелиці. 

Також ми повідомляли про те, що варто посадити біля малини на городі, щоб збільшити врожай.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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