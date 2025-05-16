Яка лохина дасть найбільше ягід — три врожайні та солодкі сорти

Збір врожаю лохини у саду. Фото: istockphoto.com

Лохина стрімко завойовує популярність серед українських садівників. Якщо раніше її вирощували лише ентузіасти, то зараз ці ягоди можна побачити в багатьох садах по всій країні. Секрет у тому, що з'явилися врожайні, морозостійкі та солодкі сорти, які легко приживаються навіть у непростих кліматичних умовах.

Але які саме сорти дають найбільший урожай смачних ягід? Пропонуємо добірку перевірених варіантів від садівників.

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Три найурожайніші сорти лохини для українських садів

Українські садівники виділяють такі три сорти:

1. Лохина "Дюк" — ранній урожай і висока стійкість до морозів

Це один із найпопулярніших сортів у США, який чудово прижився й в Україні. Лохина "Дюк" відзначається високою морозостійкістю, тож не боїться весняних заморозків. На додачу, цей сорт порадує раннім врожаєм — плоди дозрівають уже в липні.

Головні переваги:

ягоди великі, солодкі, з приємною текстурою;

урожайність висока — гілки буквально всипані плодами;

ідеальний вибір для регіонів з нестабільною весняною погодою.

Важливо: кущі потребують підв'язування через рясне плодоношення.

Збір врожаю лохини у саду. Фото: istockphoto.com

2. Лохина "Чендлер" — великі ягоди з насиченим смаком

Цей сорт вирізняється стабільною врожайністю та розміром ягід, що вражає. Кущі "Чендлер" ростуть до 1,5 м у висоту, а перші плоди з'являються на початку серпня. Плодоношення триває понад місяць, що дуже зручно для збирання.

Найкраще цей сорт лохини підходить для південних і центральних регіонів України.

Переваги сорту:

ягоди великі, до 2 см у діаметрі;

м'якоть солодка, ароматна, із насиченим смаком;

відмінно зберігаються та легко переносять транспортування.

Збір врожаю лохини у саду. Фото: istockphoto.com

3. Лохина "Бонус" — гігантські ягоди та витривалість кущів

Сорт "Бонус" вражає не лише врожайністю, а й розміром ягід — у середньому до 3 см у діаметрі! Кущі високі — до 180 см, з розлогою кроною, добре почуваються у будь-якому регіоні. Цей сорт не потребує особливого догляду, але щедро віддячує смачним урожаєм.

Ключові переваги:

надзвичайно великі ягоди — одні з найбільших серед усіх сортів;

стійкість до морозів і хвороб;

придатні для тривалого зберігання та перевезення.

Сорт "Бонус" — чудовий вибір для тих, хто хоче стабільно отримувати багато ягід з мінімальними зусиллями.

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