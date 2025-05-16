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Какую голубику посадить для богатого урожая — три лучших сорта

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Дата публикации 16 мая 2025 03:13
Какая голубика даст больше всего ягод — три урожайных и сладких сорта
Сбор урожая голубики в саду. Фото: istockphoto.com

Голубика стремительно завоевывает популярность среди украинских садоводов. Если раньше ее выращивали только энтузиасты, то сейчас эти ягоды можно увидеть во многих садах по всей стране. Секрет в том, что появились урожайные, морозостойкие и сладкие сорта, которые легко приживаются даже в непростых климатических условиях.

Но какие именно сорта дают самый большой урожай вкусных ягод? Предлагаем подборку проверенных вариантов от садоводов.

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Три самых урожайных сорта голубики для украинских садов

Украинские садоводы выделяют такие три сорта:

1. Голубика "Дюк" — ранний урожай и высокая устойчивость к морозам

Это один из самых популярных сортов в США, который прекрасно прижился и в Украине. Голубика "Дюк" отличается высокой морозостойкостью, поэтому не боится весенних заморозков. В дополнение, этот сорт порадует ранним урожаем — плоды созревают уже в июле.

Главные преимущества:

  • ягоды крупные, сладкие, с приятной текстурой;
  • урожайность высокая — ветви буквально усыпаны плодами;
  • идеальный выбор для регионов с нестабильной весенней погодой.

Важно: кусты нуждаются в подвязывании из-за обильного плодоношения.

 

Три самых урожайных сорта голубики для украинских садов
Сбор урожая голубики в саду. Фото: istockphoto.com

2. Голубика "Чендлер" — крупные ягоды с насыщенным вкусом

Этот сорт отличается стабильной урожайностью и поразительным размером ягод. Кусты "Чендлер" растут до 1,5 м в высоту, а первые плоды появляются в начале августа. Плодоношение длится более месяца, что очень удобно для сбора урожая.

Лучше всего этот сорт голубики подходит для южных и центральных регионов Украины.

Преимущества сорта:

  • ягоды крупные, до 2 см в диаметре;
  • мякоть сладкая, ароматная, с насыщенным вкусом;
  • отлично хранятся и легко переносят транспортировку.

 

Какие три сорта голубики дают самый большой урожай
Сбор урожая голубики в саду. Фото: istockphoto.com

3. Голубика "Бонус" — гигантские ягоды и выносливость кустов

Сорт "Бонус" поражает не только урожайностью, но и размером ягод — в среднем до 3 см в диаметре! Кусты высокие — до 180 см, с раскидистой кроной, хорошо чувствуют себя в любом регионе. Этот сорт не требует особого ухода, но щедро благодарит вкусным урожаем.

Ключевые преимущества:

  • очень крупные ягоды — одни из самых больших среди всех сортов;
  • устойчивость к морозам и болезням;
  • пригодны для длительного хранения и перевозки.

Сорт "Бонус" — отличный выбор для тех, кто хочет стабильно получать много ягод с минимальными усилиями.

 

Ранее мы писали, когда посадить голубику, чтобы получить щедрый урожай.

Напомним, мы рассказывали, какие сорта малины самые сладкие и урожайные.

Также предлагаем узнать, какие сорта дыни посадить на огороде в 2025 году.

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Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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