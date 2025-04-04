Коли треба садити лохину навесні 2025 — сприятливий період, поради дачникам

Людина, яка збирає врожай лохини в саду. Фото: Pinterest

Кожна людина знає, що лохина — це не тільки смачна ягода, а й велика користь для організму, тому необхідно виростити гарний врожай. Досвідчені дачники розповіли, коли потрібно садити кущі цієї ягоди навесні та як саме це робити, щоб лохина виросла великою і смачною.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли краще садити лохину в саду

Садити цю корисну ягоду можна як навесні, так і восени, але кожна пора року має власні особливості. Наприклад, навесні садити лохину можна в більшості регіонів. Але робити це краще тоді, коли температура ґрунту досягла п’яти-восьми градусів тепла і вночі вже не буде заморозків.

Ідеальним періодом для посадки цієї літньої ягоди є кінець березня-початок травня. Однак, це залежить від регіону, в якому ви проживаєте.

Врожай лохини на кущі. Фото: Medium

Восени робити це краще тим, хто живе в південних регіонах, де зими не так суворі. Робити це можна, починаючи з кінця вересня і завершуючи в середині жовтня. В такому випадку кущі цієї ягоди встигнуть гарно вкоренитися до появи морозів надворі.

Але досвідчені дачники рекомендують садити лохину у весняну пору року, адже так вона швидше адаптується і дасть перший врожай вже цього року.

Процес посадки куща лохини на городі. Фото: Decorexpro

Як правильно садити лохину

Крок перший — вибір ділянки

Лохину варто садити там, де сонце і немає вітру, адже без сонячного світла ягоди будуть кислими. Обов’язково садіть лохину в кислому ґрунті, де рівень pH — 3,5-5,5. Однак, якщо земля у вас лужна або нейтральна, підкислюйте її торфом, сіркою або хвойним опадом.

Крок другий — посадка кущів

Садити лохину потрібно на відстані не менше, ніж один метр, оскільки кущі цієї ягоди швидко і сильно розростаються. Причому, садити рослини треба на глибині в 40-50 сантиметрів діаметром 60 сантиметрів. Обов’язково перед посадкою в яму потрібно додати торф, тирсу і перегній.

Крок третій — полив кущів

Після того, як ви посадили кущі цієї ягоди, обов’язково їх ретельно полийте і замульчуйте хвоєю або сосновою корою.

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