Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Чим відрізняється лохина від ожини: користь і шкода ягід arrow

Чим відрізняється лохина від ожини: користь і шкода ягід

14 липня 2023 16:33
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор
Чим корисна лохина і ожина
Ягоди ожини та лохини. Фото: Freepik
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор

Ожину і лохину багато плутають, хоча ягоди і не схожі між собою зовні, але дозрівають одночасно. Вони також відрізняються вмістом вітамінів та мінералів.

Новини.LIVE. розповість, чим відрізняється лохина від ожини.

Читайте також:

Основні відмінності лохини та ожини лісової

Ожина вважається лісовою ягодою, вона росте в соснових лісах, також цим ягідним кущам добре підходить болотяна місцевість. У ягоді багато насіння, як у малині.

null
Ягоди ожини. Фото: Freepik

По суті ожина виглядає як велика чорна малина або шовковиця. Але що відрізняє ожину особливо, так це те, що вона має сильні барвники. Ягода фарбує руки, язик та одяг.

Голубика не так вибаглива у вирощуванні, вона може пристосуватися до будь-якого ґрунту. Кущі лохини живуть більше 100 років і мають сильну морозостійкість. Ягода має специфічний синій наліт, на відміну від ожини, вона не забарвлює шкіру і тканини і не має кісточок.

Чим корисна лохина і ожина

Ягоди лохини та чорниці дуже корисні для здоров'я. Вони насичені вітамінами та мінералами. Чорниця містить пектинові речовини, антоціани.

Чорниця особливо цінується лікарями:

  • офтальмологами;
  • гастроентерологами;
  • стоматологи.

Сік ягід чорниці чудово очищає кров, зміцнює судини та покращує роботу шлунково-кишкового тракту. Також чорниця є відмінною профілактикою цукрового діабету.

null
Ягоди лохини. Фото: Freepik

Голубика також дуже корисна для профілактики цукрового діабету, її також використовують ті, у кого цукровий діабет вже діагностований. Вона покращує травлення та благотворно впливає на серцево-судинну систему.

null
Ягоди малини, ожини та лохини. Фото: Freepik

Вітаміни, що містяться в лохини:

  • вітамін PP;
  • вітамін Е;
  • вітамін С;
  • вітамін В2;
  • вітамін В1;
  • вітамін PP.
null
Ягоди лохини. Фото: Freepik

Вітаміни, що містяться в ожині:

  • вітамін С;
  • вітамін К;
  • вітамін B4;
  • вітамін Е;
  • вітамін B3;
  • вітамін B5.

Раніше ми писали, чому лохина так дорого коштує , користь і шкода ягід.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Корупція, зарплати військовим, контрабанда та бек-офіси. Велике інтерв'ю з Ярославом Железняком

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз