Ягоди ожини та лохини. Фото: Freepik

Ожину і лохину багато плутають, хоча ягоди і не схожі між собою зовні, але дозрівають одночасно. Вони також відрізняються вмістом вітамінів та мінералів.

Новини.LIVE. розповість, чим відрізняється лохина від ожини.

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Ожина вважається лісовою ягодою, вона росте в соснових лісах, також цим ягідним кущам добре підходить болотяна місцевість. У ягоді багато насіння, як у малині.

Ягоди ожини. Фото: Freepik

По суті ожина виглядає як велика чорна малина або шовковиця. Але що відрізняє ожину особливо, так це те, що вона має сильні барвники. Ягода фарбує руки, язик та одяг.

Голубика не так вибаглива у вирощуванні, вона може пристосуватися до будь-якого ґрунту. Кущі лохини живуть більше 100 років і мають сильну морозостійкість. Ягода має специфічний синій наліт, на відміну від ожини, вона не забарвлює шкіру і тканини і не має кісточок.

Чим корисна лохина і ожина

Ягоди лохини та чорниці дуже корисні для здоров'я. Вони насичені вітамінами та мінералами. Чорниця містить пектинові речовини, антоціани.

Чорниця особливо цінується лікарями:

офтальмологами;

гастроентерологами;

стоматологи.

Сік ягід чорниці чудово очищає кров, зміцнює судини та покращує роботу шлунково-кишкового тракту. Також чорниця є відмінною профілактикою цукрового діабету.

Ягоди лохини. Фото: Freepik

Голубика також дуже корисна для профілактики цукрового діабету, її також використовують ті, у кого цукровий діабет вже діагностований. Вона покращує травлення та благотворно впливає на серцево-судинну систему.

Ягоди малини, ожини та лохини. Фото: Freepik

Вітаміни, що містяться в лохини:

вітамін PP;

вітамін Е;

вітамін С;

вітамін В2;

вітамін В1;

вітамін PP.

Ягоди лохини. Фото: Freepik

Вітаміни, що містяться в ожині:

вітамін С;

вітамін К;

вітамін B4;

вітамін Е;

вітамін B3;

вітамін B5.

Раніше ми писали, чому лохина так дорого коштує , користь і шкода ягід.