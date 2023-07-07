Дієтолог розповіла, що корисніше: вишня чи черешня

Черешні червоні. Фото: Google

Наразі в Україні триває сезон черешень та вишень. Багато хто з нас дуже любить ласувати цими плодами. Однак мало хто знає, чим же вони корисні.

Дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці у Facebook розповіла про усі "за" та "проти" вживання цих ягід.

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Чим корисні черешня та вишня

За словами Світлани Фус, вітамінно-мінеральний склад вишні багатший, а цукру вдвічі менше ніж у черешні.

Водночас і вишня, і черешня вважаються низькокалорійними продуктами.

У свіжому вигляді ці ягоди мають приблизно однакову калорійність 50 — 62 ккал.

Вишня чемпіон за низьким показником глікемічного індексу серед фруктів, він дорівнює 22.

У черешні індекс також низький — 25.

У вишні та черешні присутні макро - і мікроелементи: калій, кальцій, залізо, магній, кремній та інші, а також харчові рослинні волокна: пектини, клітковина, а це 5 — 8 % від денної норми в 100 г ягід.

Свіжа черешня рекомендована людям з залізодефіцитною анемією, 100 г плодів містить 10% від добової норми заліза. Їсти черешню можна тим, хто страждає дерматологічними проблемами. А косметичні засоби (маски) на основі черешні допомагають впоратися з вуграми, підлітковими прищами.

Не рекомендується їсти черешню у великих кількостях людям, схильним до повноти і хворим на цукровий діабет через підвищений вміст глюкози і фруктози. Також не варто нею зловживати людям, у яких є схильність до діареї і підвищеного газоутворення в кишківнику.

Протипоказана вишня:

людям з гострими та хронічними захворюваннями травного тракту;

при виразці або гастриті з підвищеною кислотністю;

при алергічної реакції на вишню або черешню слід відмовитися від їх вживання.

надмірне вживання вишні може стати причиною пошкодження зубної емалі. Тому після їжі краще прополоскати ротову порожнину.

Також дієтолог нагадала, що рекомендована норма фруктів (ягід) на день — не більше 300 грамів.

Нагадаємо, в Україні почали дешевшати овочі нового врожаю. Так, вартість молодої картоплі знизилася в середньому на 20%. Так, зараз її продають по 16-24 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.