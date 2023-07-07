Дієтолог розповіла, що корисніше: вишня чи черешня
Наразі в Україні триває сезон черешень та вишень. Багато хто з нас дуже любить ласувати цими плодами. Однак мало хто знає, чим же вони корисні.
Дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці у Facebook розповіла про усі "за" та "проти" вживання цих ягід.
Чим корисні черешня та вишня
За словами Світлани Фус, вітамінно-мінеральний склад вишні багатший, а цукру вдвічі менше ніж у черешні.
Водночас і вишня, і черешня вважаються низькокалорійними продуктами.
- У свіжому вигляді ці ягоди мають приблизно однакову калорійність 50 — 62 ккал.
- Вишня чемпіон за низьким показником глікемічного індексу серед фруктів, він дорівнює 22.
- У черешні індекс також низький — 25.
- У вишні та черешні присутні макро - і мікроелементи: калій, кальцій, залізо, магній, кремній та інші, а також харчові рослинні волокна: пектини, клітковина, а це 5 — 8 % від денної норми в 100 г ягід.
Свіжа черешня рекомендована людям з залізодефіцитною анемією, 100 г плодів містить 10% від добової норми заліза. Їсти черешню можна тим, хто страждає дерматологічними проблемами. А косметичні засоби (маски) на основі черешні допомагають впоратися з вуграми, підлітковими прищами.
Не рекомендується їсти черешню у великих кількостях людям, схильним до повноти і хворим на цукровий діабет через підвищений вміст глюкози і фруктози. Також не варто нею зловживати людям, у яких є схильність до діареї і підвищеного газоутворення в кишківнику.
Протипоказана вишня:
- людям з гострими та хронічними захворюваннями травного тракту;
- при виразці або гастриті з підвищеною кислотністю;
- при алергічної реакції на вишню або черешню слід відмовитися від їх вживання.
- надмірне вживання вишні може стати причиною пошкодження зубної емалі. Тому після їжі краще прополоскати ротову порожнину.
Також дієтолог нагадала, що рекомендована норма фруктів (ягід) на день — не більше 300 грамів.
Нагадаємо, в Україні почали дешевшати овочі нового врожаю. Так, вартість молодої картоплі знизилася в середньому на 20%. Так, зараз її продають по 16-24 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.