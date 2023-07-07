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Дієтолог розповіла, що корисніше: вишня чи черешня

7 липня 2023 04:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Дієтолог розповіла, що корисніше: вишня чи черешня
Черешні червоні. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Наразі в Україні триває сезон черешень та вишень. Багато хто з нас дуже любить ласувати цими плодами. Однак мало хто знає, чим же вони корисні.

Дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці у Facebook розповіла про усі "за" та "проти" вживання цих ягід.

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Чим корисні черешня та вишня

За словами Світлани Фус, вітамінно-мінеральний склад вишні багатший, а цукру вдвічі менше ніж у черешні. 

Водночас і вишня, і черешня вважаються низькокалорійними продуктами.

  • У свіжому вигляді ці ягоди мають приблизно однакову калорійність 50 — 62 ккал.
  • Вишня чемпіон за низьким показником глікемічного індексу серед фруктів, він дорівнює 22.
  • У черешні індекс також низький — 25.
  • У вишні та черешні присутні макро - і мікроелементи: калій, кальцій, залізо, магній, кремній та інші, а також харчові рослинні волокна: пектини, клітковина, а це 5 — 8 % від денної норми в 100 г ягід.

Свіжа черешня рекомендована людям з залізодефіцитною анемією, 100 г плодів містить 10% від добової норми заліза. Їсти черешню можна тим, хто страждає дерматологічними проблемами. А косметичні засоби (маски) на основі черешні допомагають впоратися з вуграми, підлітковими прищами.

Не рекомендується їсти черешню у великих кількостях людям, схильним до повноти і хворим на цукровий діабет через підвищений вміст глюкози і фруктози. Також не варто нею зловживати людям, у яких є схильність до діареї і підвищеного газоутворення в кишківнику.

Протипоказана вишня:

  • людям з гострими та хронічними захворюваннями травного тракту;
  • при виразці або гастриті з підвищеною кислотністю;
  • при алергічної реакції на вишню або черешню слід відмовитися від їх вживання.
  • надмірне вживання вишні може стати причиною пошкодження зубної емалі. Тому після їжі краще прополоскати ротову порожнину.

Також дієтолог нагадала, що рекомендована норма фруктів (ягід) на день — не більше 300 грамів.

Нагадаємо, в Україні почали дешевшати овочі нового врожаю. Так, вартість молодої картоплі знизилася в середньому на 20%. Так, зараз її продають по 16-24 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

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