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В українських магазинах дорожчає популярний продукт

6 липня 2023 12:18
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — у магазинах дорожчає популярний продукт
Продуктовий відділ супермаркету. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В українських торговельних мережах дорожчають популярні продукти. Напівфабрикати зі свинини додали у вартості у середньому 2% у червні 2023 року.

Такі результати моніторингу оприлюднили аналітики Асоціації "Свинарі України".

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Як подорожчала свинина у магазинах

Фахівці зазначають, що у перший місяць літа вартість свинини на полицях супермаркетів підвищилась у середньому на 3,4 грн/кг або на 1,7%.

На початку червня місяця один кілограм охолодженої свинини продавали за 202,7 грн/кг, а наприкінці місяця — за 206,07 грн/кг. У середньому показник становив 204,6 грн/кг, що на 1% перевищував травневий.

Найсуттєвіше подорожчала стегнова частина. Її вартість зросла 8,4 грн (4,6%) до 192,15 грн/кг. Ошийок зріс у вартості на 5,3 грн/кг (2,1%), до 255,9 грн/кг.

Темпи приросту вирізки, корейки та стейку були помітно нижчі.

ціни
Джерело: АСУ

В АСУ додають, що подорожчання торкнулося й інших видів м’яса. Зокрема, у червні середня вартість підвищилась так:

  • яловичина — на 3,6%;
  • куряча грудинка — 1,2%;
  • окіст — на 2,2%;
  • індичатина — на 1,5%.

Регулювання цін

Днями в Україні уряд продовжив термін дії державного регулювання цін. Йдеться про граничні націнки на низку вітчизняної продукції. Заборонено підвищувати вартість таких соціальних продуктів:

  • борошно пшеничне вищого сорту;
  • молоко пастеризоване (жирність 2,5% у плівці);
  • хліб житньо-пшеничний;
  • яйця курячі категорії С1;
  • птиця (тушки курячі/четвертини тушки курячої);
  • батон;
  • олія соняшникова рафінована.

Більше про ціни

Нагадаємо, в Україні невдовзі очікується підвищення цін на низку продуктів.  Експерти прогнозують подорожчання до 15% на тлі нових комунальних тарифів, а також вартості автомобільного пального у липні 2023 року.

Також ми писали, що в магазинах продовжують дорожчати продукти. У червні 2023 року оновила рекорд вартість молочної продукції.

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