Цены в Украине — в магазинах дорожает популярный продукт

Продуктовый отдел супермаркета. Фото: Freepik

В украинских торговых сетях дорожают популярные продукты. Полуфабрикаты из свинины прибавили в стоимости в среднем 2% в июне 2023 года.

Такие результаты мониторинга обнародовали аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины".

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Как подорожала свинина в магазинах

Специалисты отмечают, что в первый месяц лета стоимость свинины на полках супермаркетов повысилась в среднем на 3,4 грн/кг или на 1,7%.

В начале июня месяца один килограмм охлажденной свинины продавали за 202,7 грн/кг, а в конце месяца — за 206,07 грн/кг. В среднем показатель составил 204,6 грн/кг, что на 1% больше майского.

Существеннее всего подорожала бедренная часть. Ее стоимость выросла на 8,4 грн (4,6%) до 192,15 грн/кг. Ошеек вырос в стоимости на 5,3 грн/кг (2,1%), до 255,9 грн/кг.

Темпы прироста вырезки, корейки и стейка были заметно ниже.

Источник: АСУ

В АСУ добавляют, что подорожание коснулось и других видов мяса. В частности, в июне средняя стоимость повысилась следующим образом:

говядина — на 3,6%;

куриная грудинка — 1,2%;

окорок — на 2,2%;

индюшатина — на 1,5%.

Регулировка цен

На днях в Украине правительство продлило срок действия государственного регулирования цен. Речь идет о граничных наценках на ряд отечественной продукции. Запрещено повышать стоимость таких социальных продуктов:

мука пшеничная высшего сорта;

молоко пастеризованное (жирность 2,5% в пленке);

хлеб ржано-пшеничный;

яйца куриные категории С1;

птица (тушки куриные/четвертины тушки куриной);

батон;

масло подсолнечное рафинированное.

Больше о ценах

Напомним, в Украине скоро ожидается повышение цен на ряд продуктов. Эксперты прогнозируют удорожание до 15% на фоне новых коммунальных тарифов, а также стоимости автомобильного горючего в июле 2023 года.

Также мы писали, что в магазинах продолжают дорожать продукты. В июне 2023 обновила рекорд стоимость молочной продукции.