Цены в Украине — в магазинах дорожает популярный продукт

В украинских магазинах дорожает популярный продукт
В украинских торговых сетях дорожают популярные продукты. Полуфабрикаты из свинины прибавили в стоимости в среднем 2% в июне 2023 года.
Такие результаты мониторинга обнародовали аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины".
Как подорожала свинина в магазинах
Специалисты отмечают, что в первый месяц лета стоимость свинины на полках супермаркетов повысилась в среднем на 3,4 грн/кг или на 1,7%.
В начале июня месяца один килограмм охлажденной свинины продавали за 202,7 грн/кг, а в конце месяца — за 206,07 грн/кг. В среднем показатель составил 204,6 грн/кг, что на 1% больше майского.
Существеннее всего подорожала бедренная часть. Ее стоимость выросла на 8,4 грн (4,6%) до 192,15 грн/кг. Ошеек вырос в стоимости на 5,3 грн/кг (2,1%), до 255,9 грн/кг.
Темпы прироста вырезки, корейки и стейка были заметно ниже.
В АСУ добавляют, что подорожание коснулось и других видов мяса. В частности, в июне средняя стоимость повысилась следующим образом:
- говядина — на 3,6%;
- куриная грудинка — 1,2%;
- окорок — на 2,2%;
- индюшатина — на 1,5%.
Регулировка цен
На днях в Украине правительство продлило срок действия государственного регулирования цен. Речь идет о граничных наценках на ряд отечественной продукции. Запрещено повышать стоимость таких социальных продуктов:
- мука пшеничная высшего сорта;
- молоко пастеризованное (жирность 2,5% в пленке);
- хлеб ржано-пшеничный;
- яйца куриные категории С1;
- птица (тушки куриные/четвертины тушки куриной);
- батон;
- масло подсолнечное рафинированное.
Больше о ценах
Напомним, в Украине скоро ожидается повышение цен на ряд продуктов. Эксперты прогнозируют удорожание до 15% на фоне новых коммунальных тарифов, а также стоимости автомобильного горючего в июле 2023 года.
Также мы писали, что в магазинах продолжают дорожать продукты. В июне 2023 обновила рекорд стоимость молочной продукции.