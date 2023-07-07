Диетолог рассказала, что полезнее: вишня или черешня

Черешни красные. Фото: Google

Сейчас в Украине продолжается сезон черешен и вишен. Многие из нас очень любят лакомиться этими плодами. Однако мало кто знает, чем они полезны.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook рассказала обо всех "за" и "против" употребления этих ягод.

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Чем полезны черешня и вишня

По словам Светланы Фус, витаминно-минеральный состав вишни богаче, а сахара вдвое меньше чем в черешне.

В то же время и вишня, и черешня считаются низкокалорийными продуктами.

В свежем виде эти ягоды обладают примерно одинаковой калорийностью 50 — 62 ккал.

Вишня чемпион по низкому показателю гликемического индекса среди фруктов, он равняется 22.

У черешни индекс также низкий — 25.

В вишне и черешне присутствуют макро- и микроэлементы: калий, кальций, железо, магний, кремний и другие, а также пищевые растительные волокна: пектины, клетчатка, а это 5-8% от дневной нормы в 100 г ягод.

Свежая черешня рекомендована людям с железодефицитной анемией, 100 г плодов содержит 10% суточной нормы железа. Есть черешню можно тем, кто страдает дерматологическими проблемами. А косметические средства (маски) на основе черешни помогают справиться с угрями, подростковыми прыщами.

Не рекомендуется есть черешню в больших количествах людям, склонным к полноте и больным сахарным диабетом из-за повышенного содержания глюкозы и фруктозы. Также не стоит ею злоупотреблять людям, у которых есть склонность к диарее и повышенному газообразованию в кишечнике.

Противопоказанная вишня:

людям с острыми и хроническими заболеваниями пищеварительного тракта;

при язве или гастрите с повышенной кислотностью;

При аллергической реакции на вишню или черешню следует отказаться от их употребления.

чрезмерное употребление вишни может стать причиной повреждения зубной эмали. Поэтому после еды лучше прополоскать полость рта.

Также диетолог напомнила, что рекомендованная норма фруктов (ягод) в день не более 300 граммов.

Напомним, в Украине начали дешеветь овощи нового урожая. Так, стоимость молодого картофеля снизилась в среднем на 20%. Да, сейчас ее продают по 16-24 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее.