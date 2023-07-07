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Диетолог рассказала, что полезнее: вишня или черешня

7 июля 2023 04:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Диетолог рассказала, что полезнее: вишня или черешня
Черешни красные. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сейчас в Украине продолжается сезон черешен и вишен. Многие из нас очень любят лакомиться этими плодами. Однако мало кто знает, чем они полезны.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook рассказала обо всех "за" и "против" употребления этих ягод.

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Чем полезны черешня и вишня

По словам Светланы Фус, витаминно-минеральный состав вишни богаче, а сахара вдвое меньше чем в черешне.

В то же время и вишня, и черешня считаются низкокалорийными продуктами.

  • В свежем виде эти ягоды обладают примерно одинаковой калорийностью 50 — 62 ккал.
  • Вишня чемпион по низкому показателю гликемического индекса среди фруктов, он равняется 22.
  • У черешни индекс также низкий — 25.
  • В вишне и черешне присутствуют макро- и микроэлементы: калий, кальций, железо, магний, кремний и другие, а также пищевые растительные волокна: пектины, клетчатка, а это 5-8% от дневной нормы в 100 г ягод.

Свежая черешня рекомендована людям с железодефицитной анемией, 100 г плодов содержит 10% суточной нормы железа. Есть черешню можно тем, кто страдает дерматологическими проблемами. А косметические средства (маски) на основе черешни помогают справиться с угрями, подростковыми прыщами.

Не рекомендуется есть черешню в больших количествах людям, склонным к полноте и больным сахарным диабетом из-за повышенного содержания глюкозы и фруктозы. Также не стоит ею злоупотреблять людям, у которых есть склонность к диарее и повышенному газообразованию в кишечнике.

Противопоказанная вишня:

  • людям с острыми и хроническими заболеваниями пищеварительного тракта;
  • при язве или гастрите с повышенной кислотностью;
  • При аллергической реакции на вишню или черешню следует отказаться от их употребления.
  • чрезмерное употребление вишни может стать причиной повреждения зубной эмали. Поэтому после еды лучше прополоскать полость рта.

Также диетолог напомнила, что рекомендованная норма фруктов (ягод) в день не более 300 граммов.

Напомним, в Украине начали дешеветь овощи нового урожая. Так, стоимость молодого картофеля снизилась в среднем на 20%. Да, сейчас ее продают по 16-24 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее.

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