Що буде з євро найближчим часом — офіційний і готівковий курс

На початку грудня 2025 року відбулася незначна девальвація гривні, внаслідок чого офіційний курс євро піднявся до рівня 49,31 грн. Висхідний тренд може залишитися на ринку, однак коливання залежать від співвідношення у головній валютній парі. Постає питання, до чого готуватися українцям найближчим часом.

Чого чекати від курсу євро

Станом на 2 грудня офіційний курс гривні до євро фіксували на позначці 49,31 грн. Це був найвищий рівень з липня поточного року. Причина очевидна — паритет у головній валютній парі став більш недосяжним. Якщо протягом листопада спостерігалися коливання в діапазоні 1,15-1,16 дол./євро, то грудень почався зі зростання до 1,17 дол./євро.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів у коментарі редакції Новини.LIVE, що найближчим часом різкого дорожчання валюти не буде, оскільки ринкова ситуація стабілізувалася. Зміни очікуються лише з настанням 2026 року.

Слід пам’ятати, що 10 грудня відбудеться чергове засідання Федеральної резервної системи США, на якому можуть понизити базову відсоткову ставку. Якщо це станеться, валютний ринок відреагує, проте значних коливань курсу боятися не варто.

На думку економіста, наступного тижня офіційний курс гривні до євро буде коливатися в діапазоні 48,90-49,50 грн. Враховуючи стандартний спред 20-30 копійок, готівковий ринок зустрічатиме українців показниками в межах 49-49,70 грн/євро. Вони зафіксуються за умови збереження співвідношення 1,16-1,17 дол./євро.

Коли вигідно конвертувати долари в євро

Деякі українці можуть "гратися" з обмінними курсами для отримання більшої суми після кількох конвертацій. Наприклад, спершу купуючи долари, потім обмінюючи їх на євро, після чого знову переводячи у гривні. Чим відчутніша різниця між вартістю долара та євро, тим вигідніші подібні операції.

Однак на практиці результат залежить від динаміки ринку. Нашим громадянам радять конвертувати долари в євро, тільки якщо:

планується поїздка до Європи;

потрібно купити нерухомість чи інший дорогий товар;

потрібно покласти кошти на депозит або рахунок в європейський банк.

В інших випадках немає сенсу здійснювати обмін. Адже не вдасться уникнути втрати коштів на банківських комісіях і зворотній конвертації при зміні курсових показників.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям варто позбутися деяких купюр долара і євро. Це стосується банкнот, випущених після 1996 року, і номіналу 500 євро, від якого повністю відмовилися більше п’яти років назад.

Також ми писали, що деякі купюри долара недійсні в Україні. Користуватися неможливо готівкою, випущеною до 1914 року. Гроші втратили платоспроможність і залишилися тільки раритетною цінністю.