Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Що може бути з курсом долара і євро в Україні після війни

Що може бути з курсом долара і євро в Україні після війни

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 16:10
Оновлено: 15:55
Курс долара і євро в Україні після війни — що буде з валютою в разі перемир’я
Долари в руках. Фото: Pexels

Активні перемовини українських та американських політиків у Женеві щодо узгодження мирного плану США для завершення війни дають надію нашим громадянам на успішний результат. Однак постає питання, чи може потенційне перемир’я якимось чином вплинути на курс долара і євро в Україні. Адже валютний ринок реагує на геополітичні зрушення.

Про це розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE економіст Данило Монін.

Реклама
Читайте також:

Що буде з курсом валют після війни

23 листопада у Женеві відбувся перший раунд перемовин між делегаціями України та США щодо узгодження мирного плану по завершенню повномасштабної війни, розв’язаної Росією. На тлі активізації цих процесів чимало наших громадян мають надію на потенційне перемир’я найближчим часом.

Оскільки валютний ринок доволі чутливий до геополітичних зрушень, то виникає питання, що може статися з курсами долара та євро в разі завершення війни. На думку економіста, не варто сподіватися на різке здешевлення американської чи європейської валюти після оголошення миру.

"Курс гривні щодо євро та долара сильно залежить від обсягу фінансування, який отримає Україна. Якщо раптом настане мир, то, швидше за все, потрібно буде змінювати бюджет. А фінансова допомога може частково прийти репараціями, які вклали у мирний план", — констатував Данило Монін.

Експерт уточнив, що наразі важко прогнозувати курсову динаміку, бо невідомо, що буде з міжнародною фінансовою підтримкою. В разі нестачі бюджетних коштів або значного урізання допомоги не виключено дорожчання долара. Проте, на думку Моніна, навряд чи Україна отримає мало фінансування у 2026 році при будь-якому сценарії розвитку подій.

Що загрожує за фальсифікацію валюти

Згідно зі статтею 199 Кримінального кодексу, в Україні заборонено умисно:

  • виготовляти;
  • зберігати;
  • купувати;
  • перевозити;
  • пересилати;
  • збувати фальшиву іноземну валюту.

Подібні дії тягнуть за собою позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Якщо вчинити злочин повторно, то загрожує ув’язнення на 5-10 років із конфіскацією майна. Термін збільшується залежно від суми: за виготовлення фальсифікату в особливо великому розмірі можуть позбавити волі на 8-12 років.

Нагадаємо, щоб уникнути проблем під час обміну валюти, необхідно позбутися певних банкнот долара і євро. Зокрема варто замінити долари старого зразка (1996-2003 років) і купюри номіналом 500 євро.

Також ми писали, що купюри 500 євро давно не друкуються, але залишаються дійсним платіжним засобом і мають безстрокову цінність. Водночас українцям радять замінювати їх на дрібніші номінали.

курс валют курс долара долар перемир'я валюта
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації