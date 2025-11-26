Курс долара і євро в Україні після війни — що буде з валютою в разі перемир’я

Долари в руках. Фото: Pexels

Активні перемовини українських та американських політиків у Женеві щодо узгодження мирного плану США для завершення війни дають надію нашим громадянам на успішний результат. Однак постає питання, чи може потенційне перемир’я якимось чином вплинути на курс долара і євро в Україні. Адже валютний ринок реагує на геополітичні зрушення.

Про це розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE економіст Данило Монін.

Що буде з курсом валют після війни

23 листопада у Женеві відбувся перший раунд перемовин між делегаціями України та США щодо узгодження мирного плану по завершенню повномасштабної війни, розв’язаної Росією. На тлі активізації цих процесів чимало наших громадян мають надію на потенційне перемир’я найближчим часом.

Оскільки валютний ринок доволі чутливий до геополітичних зрушень, то виникає питання, що може статися з курсами долара та євро в разі завершення війни. На думку економіста, не варто сподіватися на різке здешевлення американської чи європейської валюти після оголошення миру.

"Курс гривні щодо євро та долара сильно залежить від обсягу фінансування, який отримає Україна. Якщо раптом настане мир, то, швидше за все, потрібно буде змінювати бюджет. А фінансова допомога може частково прийти репараціями, які вклали у мирний план", — констатував Данило Монін.

Експерт уточнив, що наразі важко прогнозувати курсову динаміку, бо невідомо, що буде з міжнародною фінансовою підтримкою. В разі нестачі бюджетних коштів або значного урізання допомоги не виключено дорожчання долара. Проте, на думку Моніна, навряд чи Україна отримає мало фінансування у 2026 році при будь-якому сценарії розвитку подій.

Що загрожує за фальсифікацію валюти

Згідно зі статтею 199 Кримінального кодексу, в Україні заборонено умисно:

виготовляти;

зберігати;

купувати;

перевозити;

пересилати;

збувати фальшиву іноземну валюту.

Подібні дії тягнуть за собою позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Якщо вчинити злочин повторно, то загрожує ув’язнення на 5-10 років із конфіскацією майна. Термін збільшується залежно від суми: за виготовлення фальсифікату в особливо великому розмірі можуть позбавити волі на 8-12 років.

Нагадаємо, щоб уникнути проблем під час обміну валюти, необхідно позбутися певних банкнот долара і євро. Зокрема варто замінити долари старого зразка (1996-2003 років) і купюри номіналом 500 євро.

Також ми писали, що купюри 500 євро давно не друкуються, але залишаються дійсним платіжним засобом і мають безстрокову цінність. Водночас українцям радять замінювати їх на дрібніші номінали.