Курс долара і євро на Чорну п’ятницю — до чого готуватися і чи треба купувати валюту

Люди біля обмінника валют. Фото: Новини.LIVE

На українському валютному ринку спостерігається помірна висхідна динаміка. Курс долара та євро коливається в копійчаному діапазоні після жовтневого стрімкого злету. Наступного тижня буде Чорна п’ятниця — всесвітній день розпродажів, коли безліч магазинів встановлюють вигідні знижки на товари. Постає питання, чи вплине ажіотаж на офіційні курси валют в Україні.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чого чекати від курсу долара та євро найближчим часом.

Реклама

Читайте також:

Що буде з курсом долара

Протягом листопада на валютному ринку відбувалися коливання офіційного курсу гривні до долара в діапазоні 41,89-42,09 грн/дол. На думку експерта, до кінця 2025 року відчутної девальвації не буде, однак українцям не варто сподіватися на здешевлення американських купюр.

Чорна п’ятниця — це період вигідних знижок. Споживачі можуть активізуватися на ринку, здійснюючи валютно-обмінні операції, аби отримати гривню замість долара і купити довгоочікувані товари. Виникає питання: якщо люди дійсно масово підуть в банки продавати валюту, чи не вплине це на курсові показники?

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Купівельна спроможність громадян зараз не дуже велика. І навіть якщо хтось планував шопінг у Чорну п'ятницю, накопичував гроші, я не думаю, що всі побіжуть здавати долари, отримувати гривні і купувати якісь джинси. Таке можливо, але не в масштабі, який здатен впливатиме на курс", — зазначив Олексій Плотніков.

Економіст переконаний, що наступного тижня вартість долара коливатиметься у сталому діапазоні — між 41,90 та 42,15 грн/дол. Чорна п’ятниця в Україні не спровокує висхідну тенденцію, адже валютних запасів в НБУ достатньо для забезпечення підвищеного попиту.

Чого очікувати від курсу євро

На вартість євро впливають зовнішні фактори, як от співвідношення у валютній парі з доларом або процеси, що відбуваються з економіками США та ЄС. Національний банк самостійно не формує курсові значення, на противагу ситуації з доларом і політикою керованої гнучкості. Тим більше вартість євро не залежить від трендів усередині країни.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Іншими словами, збільшений попит на євро в період Чорної п’ятниці — не підстава для курсових коливань. Якщо динаміка у головній валютній парі збережеться на рівні 1,15-1,16 дол./євро наступного тижня, то українці бачитимуть в обмінниках нинішні показники.

"Ситуація вже збалансувалася, до кінця року не буде якихось потрясінь. Виходячи з того, що прогнози західних фахівців — це 1,1 долара за євро, то курс коливатиметься в такому напрямку і зафіксується на жовтневому рівні", — уточнив Плотніков.

Питання купівлі валюти до Чорної п’ятниці залишається на розсуд кожного українця. Якщо існує потреба накопичити долари і євро до кінця року, краще зробити це якомога раніше, оскільки низхідного тренду точно не передбачається. Однак і різкого дорожчання найближчим часом можна не боятися.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть вивозити валюту за кордон у будь-яких розмірах, однак закон передбачає обов’язкове письмове декларування, якщо сума перевищує 10 000 євро в еквіваленті.

Також ми писали, за які фінансові операції українці можуть сісти у в’язницю. Позбавлення волі загрожує за фальсифікацію валюти, нецільове використання бюджетних коштів і відмивання доходів.