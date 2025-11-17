Незаконні фінансові операції — коли українцям загрожує в'язниця через гроші

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Більшість неправомірних операцій з валютою — гривнею, доларом, євро тощо — тягнуть за собою фінансову відповідальність, зокрема штрафи. Проте існують ситуації, коли людині загрожує дещо серйозніше, як от позбавлення волі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за які операції з грошима українцям загрожує в'язниця.

Реклама

Читайте також:

Фальсифікація валюти

Закон України забороняє умисне виготовлення, зберігання, купівлю, перевезення, пересилання і збут фальшивої іноземної валюти. Стаття 199 Кримінального кодексу говорить, що такі неправомірні дії караються ув'язненням на строк від 3 до 7 років. За повторне порушення злочинця можуть посадити на 5-10 років із конфіскацією майна.

Аналогічне покарання тягне виготовлення підроблених банкнот у великому розмірі. Це сума, що у 200 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (302 800 грн у 2025 році). Термін позбавлення волі збільшиться до 8-12 років у разі виготовлення підробки в особливо великому розмірі (понад 605 600 грн).

Відмивання доходів

Легалізація коштів, набутих злочинним шляхом, тягне за собою суворе покарання. Відмивання фінансів здебільшого відбувається за допомогою:

підробки офіційних документів;

укладання фіктивних угод;

внесення коштів на банківські рахунки юридичних і фізичних осіб (в офшорних зонах);

грошових переказів у великих розмірах.

Використання зазначених фінансових операцій для легалізації доходів карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років із конфіскацією майна (стаття 209 ККУ). За повторні дії або відмивання сум у великому розмірі (від 6 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) передбачено ув'язнення на 5-8 років із позбавленням права обіймати певні посади.

Нецільове використання бюджетних коштів

Згідно зі статтею 210 ККУ, службовим особам загрожує обмеження волі на строк до 3 років за нецільове використання бюджетних фінансів у великих розмірах — від 1000 НМДГ (1 514 000 грн). Якщо сума перевищує особливо великий розмір — 3 000 неоподаткованих мінімуми (4 542 000 грн), то порушника можуть ув'язнити на 2-6 років.

Нагадаємо, в Україні фіксують фейкові листи нібито від податкової, які містять небезпечні файли. В ДПС підтвердили, що такі повідомлення шахрайські, та порадили перевіряти справжність листів.

Також ми писали, що українці можуть дорожче продати долари із зірочкою біля серійного номера. Цей маркер означає заміну пошкодженої при друці купюри, але він ніяк не впливає на номінальну вартість.