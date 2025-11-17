Незаконные финансовые операции — когда украинцам грозит тюрьма из-за денег

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Большинство неправомерных операций с валютой — гривной, долларом, евро и т.д. — влекут за собой финансовую ответственность, в частности штрафы. Однако существуют ситуации, когда человеку грозит кое-что более серьезное, например, лишение свободы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за какие операции с деньгами украинцам грозит тюрьма.

Фальсификация валюты

Закон Украины запрещает умышленное изготовление, хранение, покупку, перевозку, пересылку и сбыт фальшивой иностранной валюты. Статья 199 Уголовного кодекса гласит, что такие неправомерные действия наказываются заключением на срок от 3 до 7 лет. За повторное нарушение преступника могут посадить на 5-10 лет с конфискацией имущества.

Аналогичное наказание влечет изготовление поддельных банкнот в крупном размере. Это сумма, которая в 200 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан (302 800 грн в 2025 году). Срок лишения свободы увеличится до 8-12 лет в случае изготовления подделки в особо крупном размере (более 605 600 грн).

Отмывание доходов

Легализация средств, приобретенных преступным путем, влечет за собой суровое наказание. Отмывание финансов в основном происходит с помощью:

подделки официальных документов;

заключения фиктивных сделок;

внесения денег на банковские счета юридических и физических лиц (в оффшорных зонах);

денежных переводов в крупных размерах.

Использование указанных финансовых операций для легализации доходов наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с конфискацией имущества (статья 209 УКУ). За повторные действия или отмывание сумм в крупном размере (от 6 000 необлагаемых минимумов доходов граждан) предусмотрено заключение на 5-8 лет с лишением права занимать определенные должности.

Нецелевое использование бюджетных средств

Согласно статье 210 УКУ, должностным лицам грозит ограничение свободы на срок до 3 лет за нецелевое использование бюджетных финансов в крупных размерах — от 1000 НМДГ (1 514 000 грн). Если сумма превышает особо крупный размер — 3 000 необлагаемых минимумов (4 542 000 грн), то нарушителя могут посадить на 2-6 лет.

