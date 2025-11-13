Доллары и евро могут изъять в обменнике — когда предусмотрена компенсация за валюту

Купюры доллара и евро. Фото: НБУ/Flickr

В некоторых случаях украинцам могут компенсировать номинальную стоимость валюты, в частности купюр доллара и евро. Это происходит в случае направления наличных на проверку в Национальный банк и подтверждения их подлинности.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, когда украинцам выплачивают компенсацию за доллары/евро.

Реклама

Читайте также:

Почему в украинцев могут изъять валюту

Во время валютно-обменной операции у кассира банка или сотрудника финучреждения может появиться подозрение относительно подлинности иностранных купюр. Если подтвердить платежность налички трудно в имеющихся условиях, то ее отправляют на бесплатное исследование в уполномоченное подразделение НБУ.

"Если банкноты оказались поддельными, они изымаются из обращения без возмещения стоимости. Об изъятии Национальный банк сообщает в полицию, а подделки передаются уполномоченным работникам для проведения расследования", — говорится на специализированном портале "Гаразд".

Однако в случае признания валюты настоящей владельцу полагается компенсация — ему возмещают номинальную стоимость долларов или евро, которые пришлось подвергнуть проверке. Так что если человек на 100% уверен в отсутствии фальсификата, может без сомнения соглашаться на проведение исследования.

Какие доллары и евро не подлежат компенсации

Кроме фальшивой наличности, существуют еще случаи, когда иностранную валюту конфискуют без возмещения. Это случается при доказательстве неплатежеспособности денежных единиц. То есть когда купюры перестают быть платежным средством, например, при наличии:

ламинирования;

серьезного повреждения вследствие чрезвычайных ситуаций;

разрывов, из-за которых площадь бумаги уменьшилась более чем на 45%.

Такие деньги могут сразу изъять или сначала направить на проверку в Национальный банк, чтобы определить пригодность к обращению. Если результат окажется отрицательным, владелец может не рассчитывать на компенсацию потерянных финансов. Плюс возврат не предусмотрен при условии умышленного повреждения бумаги для мошенничества.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут выгоднее продать купюры доллара со звездочкой возле серийного номера. Такие деньги являются заменой поврежденных во время печати банкнот, однако это не влияет на номинальную стоимость валюты.

Также мы писали, что для беспрепятственного пересечения внешней границы ЕС украинцам необходимо подтвердить свою платежеспособность. Для определенных государств характерны разные минимальные суммы наличных денег.