Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Украинцы могут потерять доллары и евро — почему валюту изымают

Украинцы могут потерять доллары и евро — почему валюту изымают

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 10:05
обновлено: 15:59
Доллары и евро могут изъять в обменнике — когда предусмотрена компенсация за валюту
Купюры доллара и евро. Фото: НБУ/Flickr

В некоторых случаях украинцам могут компенсировать номинальную стоимость валюты, в частности купюр доллара и евро. Это происходит в случае направления наличных на проверку в Национальный банк и подтверждения их подлинности.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, когда украинцам выплачивают компенсацию за доллары/евро.

Реклама
Читайте также:

Почему в украинцев могут изъять валюту

Во время валютно-обменной операции у кассира банка или сотрудника финучреждения может появиться подозрение относительно подлинности иностранных купюр. Если подтвердить платежность налички трудно в имеющихся условиях, то ее отправляют на бесплатное исследование в уполномоченное подразделение НБУ.

"Если банкноты оказались поддельными, они изымаются из обращения без возмещения стоимости. Об изъятии Национальный банк сообщает в полицию, а подделки передаются уполномоченным работникам для проведения расследования", — говорится на специализированном портале "Гаразд".

Однако в случае признания валюты настоящей владельцу полагается компенсация — ему возмещают номинальную стоимость долларов или евро, которые пришлось подвергнуть проверке. Так что если человек на 100% уверен в отсутствии фальсификата, может без сомнения соглашаться на проведение исследования.

Какие доллары и евро не подлежат компенсации

Кроме фальшивой наличности, существуют еще случаи, когда иностранную валюту конфискуют без возмещения. Это случается при доказательстве неплатежеспособности денежных единиц. То есть когда купюры перестают быть платежным средством, например, при наличии:

  • ламинирования;
  • серьезного повреждения вследствие чрезвычайных ситуаций;
  • разрывов, из-за которых площадь бумаги уменьшилась более чем на 45%.

Такие деньги могут сразу изъять или сначала направить на проверку в Национальный банк, чтобы определить пригодность к обращению. Если результат окажется отрицательным, владелец может не рассчитывать на компенсацию потерянных финансов. Плюс возврат не предусмотрен при условии умышленного повреждения бумаги для мошенничества.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут выгоднее продать купюры доллара со звездочкой возле серийного номера. Такие деньги являются заменой поврежденных во время печати банкнот, однако это не влияет на номинальную стоимость валюты.

Также мы писали, что для беспрепятственного пересечения внешней границы ЕС украинцам необходимо подтвердить свою платежеспособность. Для определенных государств характерны разные минимальные суммы наличных денег.

НБУ доллар евро валюта обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации