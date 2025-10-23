Ненадежные доллары и евро — какие купюры стоит обходить стороной в Украине

Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE

Не все иностранные купюры стоит безоговорочно покупать. Украинцам советуют обходить стороной некоторые банкноты доллара и евро, точнее, быть внимательными при работе с определенными номиналами, а также избегать валютных операций в ненадежных обменниках и на черном рынке.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, каких купюр доллара и евро украинцам стоит остерегаться.

Реклама

Читайте также:

Доллары старого образца и номинал 500 евро

Во-первых, в Украине часто случаются проблемы с обменом долларов старого образца, в частности 1996 года. Недобросовестные финансовые учреждения, нарушая требования Национального банка, могут отказывать клиентам в обслуживании или устанавливать двойной курс/комиссию за обмен наличных с устаревшим дизайном.

Во-вторых, Европейский центральный банк еще в 2019 году отказался от выпуска номинала 500 евро. То есть в обращении остались купюры из первой серии, которая появилась в 2002 году. Валюта не потеряла платежеспособность, однако от нее постепенно отказываются на наличном рынке за рубежом. Чтобы избежать проблем, украинцам не стоит покупать банкноты по 500 евро, а имеющиеся лучше сдать в обменник.

Рисковые номиналы доллара и евро

Купюры некоторых номиналов чаще всего подделывают, согласно статистическим данным. Например, в Национальном банке сообщили, что по результатам 2024 года уровень изъятия фальсифицированной иностранной наличности почти вернулся к показателю 2021 года.

Чаще всего злоумышленники подделывали такие номиналы:

100 и 50 долларов США (90% и 9% от общего количества);

200, 100 и 50 евро (35%, 25% и 21% от общего количества).

Заинтересованность аферистов объясняется получением большей выгоды от подделки банкнот именно крупных номиналов. Плюс эти деньги активнее используют в транзакциях, значит, шанс не заметить фальсификат среди сбережений возрастает. Украинцам стоит проверять такие валютные ценности в особым вниманием или отдавать предпочтение менее рисковым номиналам.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, купюры евро старого образца, то есть выданные в 2002 году, остаются действующим платежным средством в Украине. Эти банкноты можно обменять/продать без ограничений и свободно использовать за рубежом.

Также мы писали, в какие дни недели украинцам максимально выгодно покупать доллары и евро. Традиционно лучший курс устанавливают в среду-четверг, когда рынок свободен от спекулятивных операций.