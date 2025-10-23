Відео
Україна
Новини
Головна Економіка Від дизайну до номіналу — яких купюр долара та євро слід уникати

Від дизайну до номіналу — яких купюр долара та євро слід уникати

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 18:15
Оновлено: 17:52
Ненадійні долари та євро — які купюри варто обходити стороною в Україні
Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE

Не всі іноземні купюри варто беззастережно купувати. Українцям радять обходити стороною деякі банкноти долара та євро, точніше, бути уважними при роботі з певними номіналами, а також уникати валютних операцій в ненадійних обмінниках і на чорному ринку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яких купюр долара та євро українцям варто остерігатися.

Читайте також:

Долари старого зразка і номінал 500 євро

По-перше, в Україні часто трапляються проблеми з обміном доларів старого зразка, зокрема 1996 року. Недобросовісні фінансові установи, порушуючи вимоги Національного банку, можуть відмовляти клієнтам в обслуговуванні чи встановлювати подвійний курс/комісію за обмін готівки з застарілим дизайном.

По-друге, Європейський центральний банк ще у 2019 році відмовився від випуску номіналу 500 євро. Тобто в обігу залишилися купюри з першої серії, яка з’явилася у 2002 році. Валюта не втратила платоспроможність, однак від неї поступово відмовляються на готівковому ринку за кордоном. Аби уникнути проблем, українцям не варто купувати банкноти по 500 євро, а наявні краще здати в обмінник.

Ризикові номінали долара та євро

Купюри деяких номіналів найчастіше підробляють, згідно зі статистичними даними. Наприклад, в Національному банку повідомили, що за результатами 2024 року рівень вилучення фальсифікованої іноземної готівки майже повернувся до показника 2021 року.

Найчастіше зловмисники підробляли такі номінали:

  • 100 та 50 доларів США (90% та 9% від загальної кількості);
  • 200, 100 та 50 євро (35%, 25% та 21% від загальної кількості).

Зацікавленість аферистів пояснюється отриманням більшої вигоди від підроблення банкнот саме великих номіналів. Плюс ці гроші активніше використовують у транзакціях, значить, шанс не помітити фальсифікат серед заощаджень зростає. Українцям варто перевіряти такі валютні цінності в особливою увагою або віддавати перевагу менш ризиковим номіналам.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, купюри євро старого зразка, тобто видані у 2002 році, залишаються чинним платіжним засобом в Україні. Ці банкноти можна обміняти/продати без обмежень і вільно використовувати за кордоном.

Також ми писали, в які дні тижня українцям максимально вигідно купувати долари та євро. Традиційно найкращий курс встановлюють у середу-четвер, коли ринок вільний від спекулятивних операцій.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
