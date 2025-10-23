Ненадійні долари та євро — які купюри варто обходити стороною в Україні

Від дизайну до номіналу — яких купюр долара та євро слід уникати
Не всі іноземні купюри варто беззастережно купувати. Українцям радять обходити стороною деякі банкноти долара та євро, точніше, бути уважними при роботі з певними номіналами, а також уникати валютних операцій в ненадійних обмінниках і на чорному ринку.
Сайт Новини.LIVE розповідає, яких купюр долара та євро українцям варто остерігатися.
Долари старого зразка і номінал 500 євро
По-перше, в Україні часто трапляються проблеми з обміном доларів старого зразка, зокрема 1996 року. Недобросовісні фінансові установи, порушуючи вимоги Національного банку, можуть відмовляти клієнтам в обслуговуванні чи встановлювати подвійний курс/комісію за обмін готівки з застарілим дизайном.
По-друге, Європейський центральний банк ще у 2019 році відмовився від випуску номіналу 500 євро. Тобто в обігу залишилися купюри з першої серії, яка з’явилася у 2002 році. Валюта не втратила платоспроможність, однак від неї поступово відмовляються на готівковому ринку за кордоном. Аби уникнути проблем, українцям не варто купувати банкноти по 500 євро, а наявні краще здати в обмінник.
Ризикові номінали долара та євро
Купюри деяких номіналів найчастіше підробляють, згідно зі статистичними даними. Наприклад, в Національному банку повідомили, що за результатами 2024 року рівень вилучення фальсифікованої іноземної готівки майже повернувся до показника 2021 року.
Найчастіше зловмисники підробляли такі номінали:
- 100 та 50 доларів США (90% та 9% від загальної кількості);
- 200, 100 та 50 євро (35%, 25% та 21% від загальної кількості).
Зацікавленість аферистів пояснюється отриманням більшої вигоди від підроблення банкнот саме великих номіналів. Плюс ці гроші активніше використовують у транзакціях, значить, шанс не помітити фальсифікат серед заощаджень зростає. Українцям варто перевіряти такі валютні цінності в особливою увагою або віддавати перевагу менш ризиковим номіналам.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, купюри євро старого зразка, тобто видані у 2002 році, залишаються чинним платіжним засобом в Україні. Ці банкноти можна обміняти/продати без обмежень і вільно використовувати за кордоном.
Також ми писали, в які дні тижня українцям максимально вигідно купувати долари та євро. Традиційно найкращий курс встановлюють у середу-четвер, коли ринок вільний від спекулятивних операцій.
