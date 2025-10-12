Відео
Курс долара і євро — до чого готуватися та коли купувати валюту

Дата публікації: 12 жовтня 2025 17:45
Долар та євро в Україні — що буде з курсом та коли найкращий час для покупки у жовтні
Долари та євро в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні курс гривні перебуває під впливом багатьох змінних: міжнародної фінансової допомоги, політичної та військової ситуації в Україні, змін у грошово-кредитній політиці центральних банків у світі. А також від динаміки імпорту та експорту і спекулятивного попиту.

Новини.LIVE з'ясовували, чи зміниться курс долара і євро в Україні до кінця жовтня та коли краще купувати валюту.

Читайте також:

Що буде з курсом долара до кінця жовтня

Офіційний курс долара до гривні у жовтні коливається близько 41,4 грн/долар (на міжбанку) з варіаціями в банках та обмінниках. Станом на початок жовтня, передумов для суттєвого зростання долара до кінця місяця, немає, розповів фінансист Богдан Яремчик Новини.LIVE.  

"До кінця жовтня ми спостерігатимемо помірне зміцнення гривні на рівні 41,0-41,5 грн/долар. Нацбанк має достатньо резервів для того, щоб згладжувати коливання на валютному ринку. Попри стабільно високий попит на валюту з боку населення та імпортні платежі, критичного навантаження на наші резерви немає", — зазначив експерт.

До якого курсу євро готуватися українцям

У жовтні курс євро в обмінниках становить приблизно 48-49 гривень. Експерт нагадав, що вартість євро в Україні залежить не лише від курсу євро до долара на світових ринках, але й від того, як рухається долар щодо гривні. 

"Якщо євро зміцниться проти долара, це задасть додатковий тиск. Також впливатимуть зміни в ЄС: економічна ситуація, ставка ЄЦБ, енергетичні ціни тощо. Однак якщо говорити про кінець жовтня, то найвірогідніше в парі євро/гривня будуть незначні коливання на рівні 48,0-49,5 грн/євро", — додав фінансист.

Коли найкращий час для купівлі валюти

Богдан Яремчик зазначив, що на початку тижня (понеділок-вівторок) часто спостерігається відносна стабільність, бо ринки ще "вмикаються". Середина тижня (середа-четвер), за його словами, може принести більше волатильності: центробанки, оголошення макроекономічних даних, часто припадають на ці дні.

Наприкінці тижня (п’ятниця) іноді спостерігається підвищений спекулятивний рух — учасники закривають позиції.

"Тому я рекомендував би купувати валюту у середу або четвер, коли ринок вже "розкручений", але ще є простір для маневру", — підкреслив фінансист.

Якщо ж говорити про те, купувати валюту на початку місяця чи наприкінці, то, за його словами, у перших числах часто зростає попит. Люди отримують доходи, виплати, і це може створювати тиск на валюту.

"У середині місяця (особливо 10–20 числа) часто менш активний період, коли велика частина платежів вже здійснена. Це може бути більш комфортним "вікном" для покупки. А наприкінці місяця часто бувають сплески попиту та волатильності через перерахунки, платежі, виконання бюджетів, закриття місяців", — пояснив Богдан Яремчик.

Тому загалом середина місяця (приблизно 10–20 число) — часто оптимальний час для купівлі валюти, щоб уникнути різких піків, вважає експерт.

Раніше ми писали, скільки може коштувати у 2026 році нова купюра євро. Також розбиралися, які купюри долара вважаються старого зразка в Україні та чому фінансові установи часто відмовляються приймати готівку.

Настя Рейн - журналіст
Автор:
Настя Рейн
