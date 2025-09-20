Курс євро здатен різко злетіти — скільки може коштувати валюта у 2026 році

Купюра номіналом 100 євро. Фото: Pexels

У 2026 році офіційний курс гривні до євро може перетнути психологічну позначку і підскочити до рівня 54-55 грн/євро. Це залежатиме від співвідношення у валютній парі долар-євро. Українці мають розуміти, що в разі доведення середньорічного курсу долара до 45,7 грн/дол., як закладено в Державному бюджеті на 2026-й, євро також сильно подорожчає.

Про це розповів економіст Олег Устенко в ефірі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Скільки може коштувати євро у 2026

Національний банк не впливає на формування курсових показників, це залежить від валютної пари долар-євро. Станом на 20 вересня 2025 року маємо співвідношення 1,17 дол./євро. Тенденції вказують на поступове доведення показника до 1,2 дол./євро замість наближення до паритету, як було до запровадження нових митних тарифів у США.

"Принаймні, якщо не зміниться ситуація ні в Штатах, ні в Європі. Тоді зараз ми би побачили, при курсі 41,5 грн/дол., помноживши його на 1,2, саме ту цифру євро по відношенню до гривні. Це нижче 50 грн, але приблизно такого плану можна робити розрахунок", — зазначив експерт.

З іншого боку, середньорічний курс долара, закладений у Державний бюджет на 2026-й, становить 45,7 грн/дол. Якщо він дійде до такого рівня, то українці побачать відповідне підняття курсу гривні до євро.

Не виключено, що наступного року валюта коштуватиме близько 54-55 грн/євро. Тоді за купюру 100 євро доведеться віддавати принаймні 5 500 грн.

Олег Устенко додав, що основне завдання, яке наразі стоїть перед населенням, — це просто зберегти свої заощадження. Адже в умовах такої волатильності іноземних валют важко намагатися примножити кошти з мінімальними ризиками.

В якій валюті зберігати заощадження

Раніше ми розповідали, що економіст радить тримати фінанси в різних валютах, аби вберегтися від негативного впливу світової економічної нестабільності. Найкращий варіант — диверсифікувати капітал, поділивши його на долари, євро та гривні.

"І так завжди воно працює, якщо йдеться про терени Європи. Своя національна валюта, плюс євро, плюс долари", — констатував Устенко.

Якщо існує потреба зберегти кошти і навіть отримати з часом прибуток, то найбільш безпечний спосіб — інвестувати в облігації внутрішньої державної позики. ОВДП пропонують вищу дохідність, ніж звичайні банківські депозити, плюс забезпечують гарантію повернення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі купюри доларів перебувають у "чорному списку" обмінників. Йдеться про американську валюту старого зразка. Її часто відмовляються приймати на обмін через застарілі елементи захисту.

Також ми писали, що фальшиві долари можна розпізнати за кількома ознаками: гладкою текстурою без рельєфу, дивними чи рідкісними номіналами, нечіткими лініями малюнків, відсутністю водяних знаків і захисних стрічок.