Курс евро способен резко взлететь — сколько может стоить валюта в 2026 году

Купюра номиналом 100 евро. Фото: Pexels

В 2026 году официальный курс гривны к евро может пересечь психологическую отметку и подскочить до уровня 54-55 грн/евро. Это будет зависеть от соотношения в валютной паре доллар-евро. Украинцы должны понимать, что в случае доведения среднегодового курса доллара до 45,7 грн/долл., как заложено в Государственном бюджете на 2026-й, евро тоже сильно подорожает.

Об этом рассказал экономист Олег Устенко в эфире Новини.LIVE.

Сколько может стоить евро в 2026

Национальный банк не влияет на формирование курсовых показателей, это зависит от валютной пары доллар-евро. По состоянию на 20 сентября 2025 года имеем соотношение 1,17 долл./евро. Тенденции указывают на постепенное доведение показателя до 1,2 долл./евро вместо приближения к паритету, как было до введения новых таможенных тарифов в США.

"По крайней мере, если не изменится ситуация ни в Штатах, ни в Европе. Тогда сейчас мы бы увидели, при курсе 41,5 грн/долл., умножив его на 1,2, именно ту цифру евро по отношению к гривне. Это ниже 50 грн, но примерно такого плана можно делать расчет", — отметил эксперт.

С другой стороны, среднегодовой курс доллара, заложенный в Государственный бюджет на 2026-й, составляет 45,7 грн/долл. Если он дойдет до такого уровня, то украинцы увидят соответствующее поднятие курса гривны к евро.

Не исключено, что в следующем году валюта будет стоить около 54-55 грн/евро. Тогда за купюру 100 евро придется отдавать по крайней мере 5 500 грн.

Олег Устенко добавил, что основная задача, которая сейчас стоит перед населением, — это просто сохранить свои сбережения. Ведь в условиях такой волатильности иностранных валют трудно пытаться приумножить деньги с минимальными рисками.

В какой валюте хранить сбережения

Ранее мы рассказывали, что экономист советует держать финансы в разных валютах, дабы уберечься от негативного влияния мировой экономической нестабильности. Лучший вариант — диверсифицировать капитал, разделив его на доллары, евро и гривны.

"И так всегда оно работает, если речь идет о территории Европы. Своя национальная валюта, плюс евро, плюс доллары", — констатировал Устенко.

Если существует потребность сохранить средства и даже получить со временем прибыль, то наиболее безопасный способ — инвестировать в облигации внутреннего государственного займа. ОВГЗ предлагают более высокую доходность, чем обычные банковские депозиты, плюс обеспечивают гарантию возврата.

