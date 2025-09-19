Видео
Финансовая подушка — в какой валюте хранить сбережения

Финансовая подушка — в какой валюте хранить сбережения

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 11:17
В какой валюте лучше хранить сбережения в 2025 году — сбалансированная комбинация
Гривны и доллары на столе. Фото: Новини.LIVE

Украинцам, которые хотят обезопасить свои сбережения от экономической нестабильности и глобальных финансовых потрясений, стоит не полагаться на одну валюту, а формировать своеобразную валютную корзину — доллар, гривна и евро. Именно такая комбинация на сегодня является наиболее сбалансированной и безопасной.

Об этом рассказал экономист Олег Устенко в интервью для Новини.LIVE.

Эксперт пояснил, что идея разделения сбережений на равные части заключается в том, чтобы снизить риски валютных колебаний.

"И так всегда оно работает, если речь идет о территории Европы. Своя национальная валюта, плюс евро, плюс доллары", — добавил он.

Куда можно вложить деньги украинцам

Один из активов, над которым следует подумать, это ОВГЗ — облигации внутреннего государственного займа, рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Насте Рейн финансовый аналитик Александр Иванчук.

В этом активе можно хранить 25-30% своих сбережений. Конечно, при условии, что вы готовы "заморозить" их на несколько лет. ОВГЗ — сейчас один из самых надежных инструментов для инвестиций и доходность выше депозитов.

"Лучше всего в этом случае выбирать кратко- или среднесрочные ОВГЗ, чтобы в случае необходимости можно было относительно быстро вернуть деньги", — добавил эксперт.

По его словам, самый главный и неоспоримый плюс сбережений в ОВГЗ — государственная гарантия. Кроме того, у ОВГЗ выше доходность, чем у депозитов.

"Также к плюсам можно причислить то, что у средств, потраченных на ОВГЗ, ограничена ликвидность, поэтому они фактически "заморожены" до погашения", — добавил эксперт.

Единственным возможным минусом инвестирования в ОВГЗ, считает Александр Иванчук, является необходимость иметь брокерский или банковский счет.

гривна евро валюта финансовая грамотность долары
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
