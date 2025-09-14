Курс доллара в Украине — каких изменений на валютном рынке ждать в ближайшее время

Доллары в руках. Фото: Pexels

Большинство украинцев отслеживают тенденции на валютном рынке, чтобы выгодно купить/продать доллары США. По состоянию на середину сентября курсовые показатели колеблются в копеечном диапазоне, а спрос на иностранные купюры относительно низкий. Возникает вопрос, будет ли рынок спокойным на следующей неделе.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, к чему готовиться украинцам в ближайшее время.

Что будет с курсом доллара

По словам специалиста, спрос на американскую валюту в Украине среди граждан и бизнеса незначительный. Зато предложение достаточное благодаря финансовой помощи международных партнеров и активизации экспорта сельскохозяйственной продукции. Поэтому сентябрь будет стабильным месяцем, а курсовые колебания не выйдут за пределы 20-30 копеек.

"Сейчас трудно сказать, сколько будет продано фермерской продукции за границу, сколько валюты удастся получить благодаря экспорту. Так же неизвестно, продолжится ли финансирование государственного бюджета до конца года. По подсчетам, уже не хватает нескольких десятков миллиардов долларов", — уточнил Плотников.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Но ответы на эти вопросы появятся не раньше октября-ноября, тогда и начнутся сдвиги на валютном рынке. Плюс не исключено, что придется возобновить импорт электроэнергии ввиду массированных обстрелов энергетической инфраструктуры, что приведет к дополнительным бюджетным расходам.

Но в ближайшее время, до конца сентября 2025 года, украинцам не стоит волноваться из-за курса доллара, ведь он точно не пересечет психологическую отметку 42 грн/долл.

Куда украинцам стоит вкладывать деньги

Многие наши граждане покупают иностранные банкноты для сбережений. Возникает вопрос, какую валюту лучше выбрать для сохранения собственных финансов. Алексей Плотников констатировал: не нужно пользоваться только одним инструментом, поскольку это увеличивает вероятность все потерять.

"Стоит сформировать личную корзину — часть отложить в долларах, часть в евро. Если граждане, например, часто ездят в Польшу, то можно в злотых накапливать. Если путешествуют в Великобританию или Швейцарию, то лучше покупать фунты или швейцарские франки", — пояснил экономист.

Иными словами, все зависит от индивидуальной ситуации человека. Но совет актуален для всех украинцев — диверсификация портфеля и накопление сумм в разных валютах. Гривны тоже нужно хранить, например на банковских депозитах.

Что еще надо знать украинцам

Напомним, не всем украинцам закон позволяет осуществлять обмен валюты. Купить доллары или евро могут только совершеннолетние граждане. То есть подросткам до 18 лет запрещены валютно-обменные операции (только в присутствии родителей или опекунов).

Также мы писали, что некоторым украинцам могут выдать доллары со звездочкой возле серийного номера. Этот символ означает замену поврежденной во время печати банкноты. Звездочка не влияет на номинальную стоимость купюры, но интересует коллекционеров.