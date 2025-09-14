Курс долара в Україні — яких змін на валютному ринку чекати найближчим часом

Долари в руках. Фото: Pexels

Більшість українців відстежують тенденції на валютному ринку, аби вигідно купити/продати долари США. Станом на середину вересня курсові показники коливаються в копійчаному діапазоні, а попит на іноземні купюри відносно низький. Постає питання, чи буде ринок спокійним наступного тижня.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, до чого готуватися українцям найближчим часом.

Що буде з курсом долара

За словами фахівця, попит на американську валюту в Україні серед громадян і бізнесу незначний. Натомість пропозиція достатня завдяки фінансовій допомозі міжнародних партнерів та активізації експорту сільськогосподарської продукції. Тому вересень буде стабільним місяцем, а курсові коливання не вийдуть за межі 20-30 копійок.

"Зараз важко сказати, скільки буде продано фермерської продукції за кордон, скільки валюти вдасться отримати завдяки експорту. Так само невідомо, чи продовжиться фінансування державного бюджету до кінця року. За підрахунками, вже не вистачає кількох десятків мільярдів доларів", — уточнив Плотніков.

Але відповіді на ці питання з’являться не раніше жовтня-листопада, тоді й почнеться зрушення на валютному ринку. Плюс не виключено, що доведеться відновити імпорт електроенергії з огляду на масовані обстріли енергетичної інфраструктури, що призведе до додаткових бюджетних витрат.

Але найближчим часом, до кінця вересня 2025 року, українцям не варто хвилюватися через курс долара, бо він точно не перетне психологічну позначку 42 грн/дол.

Куди українцям варто вкладати гроші

Чимало наших громадян купують іноземні банкноти для заощаджень. Постає питання, яку валюту краще обрати для збереження власних фінансів. Олексій Плотніков констатував: не потрібно користуватися лише одним інструментом, оскільки це збільшує вірогідність все втратити.

"Варто сформувати особистий кошик — частину відкласти в доларах, частину в євро. Якщо громадяни, наприклад, часто їздять до Польщі, то можна у злотих накопичувати. Якщо подорожують до Великої Британії чи Швейцарії, то краще купувати фунти або швейцарські франки", — пояснив економіст.

Іншими словами, все залежить від індивідуальної ситуації людини. Але порада актуальна для всіх українців — диверсифікація портфеля і накопичення сум у різних валютах. Гривню теж варто зберігати, наприклад на банківських депозитах.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, не всім українцям закон дозволяє здійснювати обмін валюти. Купити долари чи євро можуть лише повнолітні громадяни. Тобто підліткам до 18 років заборонені валютно-обмінні операції (тільки в присутності батьків чи опікунів).

Також ми писали, що деяким українцям можуть видати долари із зірочкою біля серійного номера. Цей символ означає заміну пошкодженої під час друку банкноти. Зірочка не впливає на номінальну вартість купюри, але цікавить колекціонерів.