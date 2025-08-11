Финансовая безопасность — сколько сбережений стоит иметь украинцам при минималке и средней зарплате

Гривны в конверте. Фото: УНИАН

Финансовая подушка — это то, что необходимо каждому из нас, особенно во времена войны. Это тот объем сбережений, который способен покрыть хотя бы базовые расходы человека на несколько месяцев.

Новини.LIVE разбирались, сколько необходимо иметь сбережений в 2025 году, чтобы чувствовать уверенность в завтрашнем дне.

Что такое финансовая подушка

Это запас денег, который помогает без серьезных потрясений пережить кризисные времена, как, к примеру, потеря работы, лечение, ремонт или переезд.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что наиболее приемлемым является тот запас, который может покрыть расходы в промежутке от 3 до 6 месяцев.

Для того чтобы рассчитать оптимальный объем финансовой подушки, мы взяли несколько различных уровней доходов украинцев, начиная от минимальной заработной платы, до той, которую можно считать выше средней.

Напомним, что по состоянию на июнь 2025 года средняя зарплата в Украине составляла примерно 24 609 гривен. Минимальная же зарплата — 8 тысяч гривен. Уровень зарплаты выше среднего — примерно 27-30 тысяч гривен.

Уровень сбережений при минимальной зарплате

"Если нужно рассчитать, какой должна быть финансовая подушка при минимальной заработной плате, то давайте возьмем простую математику. Учитывая, что нужен запас средств минимум на 3 месяца, то тогда 8 тысяч умножаем на 3 и получаем 24 тысячи гривен", — рассказал Новини.LIVE финансовый аналитик Александр Иванчук.

Соответственно, по его словам, финансовая подушка при минимальной заработной плате на 6 месяцев должна быть в размере 48 тысяч гривен.

"Реально ли это сделать при "минималке"? Скажем так: трудно, долго, но реально. Ведь нужно учитывать, что уровень реальных расходов, особенно в городах, значительно превышает минимальную зарплату. Поэтому в этом случае однозначно нужно еще искать дополнительные источники дохода", — отметил эксперт.

Финансовая подушка при средней зарплате

Если, по словам финансового аналитика, взять размер средней зарплаты "чистыми", то есть после вычетов налогов, то получается сумма 20 тысяч гривен.

"Здесь так же, по правилу "3-6": на три месяца у человека должно быть не менее 60 тысяч гривен, а на 6 месяцев — не менее 120 тысяч", — добавил Иванчук.

Накопления при зарплате, которая считается выше средней

Если человек получает "чистыми" 27 тысяч гривен в месяц, то, соответственно, размер сбережений на 3 месяца должен составлять 81 тысячу гривен, а на полгода — 162 тысячи гривен.

"В любом случае неважно, вы получаете "минималку" или высокую зарплату, нужно начать с формирования запаса хотя бы на один месяц. Далее, когда это войдет в привычку, станет легче откладывать средства. Главное — начинать и действовать последовательно, даже если суммы на первых порах кажутся скромными", — отметил эксперт.

Содержание финансовой подушки в 2025 году

Второй вопрос, который встает перед человеком, когда он решил создать свою финансовую подушку, — в чем же именно хранить свои средства. Ведь правильная структура сбережений уменьшит риски девальвации валюты. Поэтому накопления впоследствии не обесценятся.

Конечно, базовой составляющей в финансовой подушке должна быть гривна. Ведь это наши повседневные расходы — коммуналка, питание, еда и так далее.

"Поэтому оптимально, если от трети до половины накоплений у вас будут именно в гривнах. Их можно либо хранить на отдельном счете в банке, либо положить на депозит с возможностью досрочного снятия", — пояснил Иванчук.

Еще одна треть или даже 40% накоплений, по словам эксперта, должна быть в валюте — долларах или евро.

"Кроме стабильности это еще и даст возможность беспроблемно рассчитываться за рубежом, или выгодный обмен в случае крупных покупок", — добавил он.

Еще один актив, над которым, по словам финансового аналитика, следует подумать — это ОВГЗ, облигации внутреннего государственного займа.

В этом активе можно хранить 25-30% своих сбережений. Конечно, при условии, что вы готовы "заморозить" их на несколько лет. ОВГЗ — сейчас один из самых надежных инструментов для инвестиций и доходность выше депозитов.

"Лучше всего в этом случае выбирать кратко или среднесрочные ОВГЗ, чтобы в случае необходимости можно было относительно быстро вернуть деньги", — добавил эксперт.

Преимущества и недостатки состава финансовой подушки

Финансовый аналитик добавил, что каждому, кто хочет иметь определенную сумму накоплений, нужно отнестись с большой долей реализма, ведь каждая из составляющих финансовой подушки имеет свои плюсы и минусы.

"Плюсы по гривне однозначны. Это мгновенный доступ к средствам для ежедневных расходов, эти средства не нужно конвертировать. Также у человека есть возможность держать на карте или коротком депозите", — отметил Иванчук.

Среди минусов он выделил инфляцию и большой риск обесценивания в случае девальвации.

Среди положительных моментов сбережений в валюте финансовый аналитик выделил следующее: защита от девальвации гривны и легкие расчеты за рубежом. Среди минусов — непредсказуемость курсовых колебаний и в среднем, 35% конвертации при оплате покупок в Украине.

По его словам, самый главный и неоспоримый плюс сбережений в ОВГЗ — государственная гарантия. Кроме того, у ОВГЗ выше доходность, чем у депозитов.

"Также к плюсам можно причислить то, что у средств, потраченных на ОВГЗ, ограничена ликвидность, поэтому они по факту "заморожены" до погашения", — добавил эксперт.

Среди минусов, если их так можно назвать, — нужно иметь брокерский или банковский счет.

