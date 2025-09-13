Наличный резерв — какую сумму держать дома для ежедневных нужд и чрезвычайных обстоятельств

Гривны на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В современном мире большинство расчетов происходит карточкой или через онлайн-сервисы, однако вопрос сохранения наличных денег дома остается актуальным. Кому-то она нужна для мелких повседневных расходов, другому — как "подушка безопасности" на случай перебоев с банковской системой или чрезвычайных ситуаций.

Новини.LIVE разбирались, какие суммы нужно иметь дома для того, чтобы чувствовать себя комфортно.

Безусловно, иметь "под рукой" наличные очень удобно. Ведь в случае любой чрезвычайной ситуации, как отключение электроэнергии или сбой в работе банковских приложений, "живые" деньги будут очень кстати. С другой стороны, в условиях, когда оккупанты почти каждую ночь обстреливают гражданские города, хранить большие суммы наличных дома опасно.

"Именно поэтому нужно искать баланс между тем, сколько нужно хранить денег дома, чтобы это было и комфортно, и безопасно. Ведь здесь речь идет именно о неком "тревожном денежном чемоданчике", а не финансовой подушке безопасности", — рассказала Новини.LIVE финансовый консультант Елена Коник.

По ее словам, в основном украинцы держат дома средства на 3-7 дней и тратят их на бытовые вещи: продукты, транспорт, мелкие расчеты.

"В целом лучше держать запас наличных, равный 1-1,5 месячных расходов семьи. Все, что выше — переводить на банковские счета, депозиты или распределять в различные финансовые инструменты", — добавила эксперт.

Сколько наличных держать дома, если доход до 20 тыс. грн в месяц

Минимальная сумма, по мнению финансового консультанта, должна быть 2-3 тысячи гривен (на базовые расходы на несколько дней).

Максимальная сумма — до 10 тысяч гривен.

"Этого будет вполне достаточно, чтобы, к примеру, покрыть месячные расходы, если вдруг произошла блокировка банковской карты. Хранить больше смысла нет — деньги обесцениваются, а риск потерь превышает выгоду", — добавила она.

Сколько наличных держать дома, если доход до 40 тыс. грн в месяц

Минимум, по словам эксперта, это 4-5 тысяч гривен для неотложных покупок.

Максимум — 15-20 тысяч гривен.

Сколько наличных держать дома, если доход до 100 тыс. грн в месяц

Минимальная сумма, по словам Коник, 7-10 тысяч гривен. Такая сумма позволяет быстро решить бытовые вопросы, даже если банк или терминалы временно недоступны.

Максимум — 30-40 тысяч гривен.

Где и как хранить деньги дома

"Эффективными местами для хранения наличности является сейф, или в наших реалиях — огнеупорные хранилища, которые могут спасти и наличные, и документы или драгоценности в случае пожара. Если же нет сейфа, то можно распределить средства в несколько тайников, которые были бы надежными и не привлекали к себе внимание. И, конечно, не рассказывать никому, где вы держите наличные", — отметила финансовый эксперт.

