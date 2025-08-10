Ваша финансовая подушка — что нужно знать об искусстве экономии и как не стоит тратить деньги

Мужчина держит кошелек. Фото: Pexels

Вопрос накопления средств актуален абсолютно для всех: и для студентов, и для родителей, и для пенсионеров. Однако кому-то удается экономить даже при небольших выплатах, а кто-то живет в долг даже при значительной зарплате.

Новини.LIVE выясняли, как можно начать экономить даже при невысоких доходах.

Оценка стартовых возможностей

Чтобы начать экономить, необходимо реалистично оценить свои стартовые возможности.

"На начальном этапе очень важно проанализировать, куда именно идет каждая ваша гривна. Потому что люди часто не могут сэкономить не потому, что мало зарабатывают, а потому, что не знают, на что именно тратят свои средства", — рассказала Новини.LIVE финансовый консультант Александра Антонив.

По ее словам, для оценки стартовой точки необходимо записать общий свой доход, включая тот, что получен вне основного места работы.

Важный нюанс: записывать нужно ту сумму дохода, которая остается уже после уплаты налогов.

Далее необходимо зафиксировать все обязательные расходы. К примеру: аренда квартиры, коммунальные услуги, оплата за школу или детский сад, кредиты, расходы на топливо для авто, лекарства, маникюр, услуги парикмахера и так далее. То есть, в этот список необходимо внести все те расходы, без которых точно нельзя обойтись.

Важный нюанс: обязательно нужно вносить все, без чего обойтись невозможно, даже если расходы достигают нескольких десятков гривен.

После этого необходимо записать переменные расходы. Это то, чего можно избежать или сократить. К примеру: бытовые мелочи, досуг, развлечения.

"Далее нужно трезво оценить, какие конкретно расходы можно или полностью исключить, или уменьшить. Например, это может быть отказ от импульсивных покупок в интернет-магазинах. Как это сделать: отписаться от страниц или приложений, которые постоянно предлагают что-то привлекательное по интересным ценам", — отметила Антонив.

Также эксперт объяснила, что можно заменить обед в кафе домашним ланчем, вместо такси пользоваться общественным транспортом или просто больше ходить. А платные развлечения заменить бесплатными альтернативами:

"К счастью, сейчас в интернете есть много информации о бесплатных мероприятиях".

Главная цель — высвободить хотя бы 5-10% от ежемесячного дохода для своего будущего, пояснила финансовый консультант.

Антонив напомнила, что для контроля своих расходов можно воспользоваться бесплатными приложениями, которые автоматически будут рассчитывать сколько и куда потрачено средств, и сколько осталось.

Что нужно знать об акциях и скидках

"Нет ничего плохого в том, чтобы охотиться за скидками и акциями в магазинах. Это действительно позволяет сэкономить определенные суммы средств. Однако здесь важно не стать "жертвой скидок", бросаясь на бесконечные "1+1=3". То есть ко всему нужно подходить дисциплинированно, и покупать только то, что нужно", — отметила эксперт.

В этом, по ее словам, поможет четкий список необходимых товаров, с которым нужно приходить в магазины.

Заплати себе первому

Финансовый консультант отметила, что для того, чтобы начать откладывать даже с небольшой зарплаты, необходимо сразу после получения зарплаты или любого другого дохода отложить хотя бы 50 гривен в конверт или на банковскую "копилку". Кстати, многие банки имеют услугу автоматического перечисления определенной суммы средств в качестве сбережений.

"Многие делают ошибку, считая, что можно отложить те средства, которые останутся в конце месяца. Но давайте будем реалистами: мало у кого сейчас остаются "лишние" средства перед очередной зарплатой. Поэтому бесполезно надеяться, что в следующем месяце все будет иначе. Все равно возникнет что-то неожиданное: или новое привлекательное платье, которое "обязательно" нужно купить, или концерт, или просто посиделки с друзьями в кафе", — подчеркнула эксперт.

Как поможет четкое распределение категорий бюджета и дисциплина

По словам финансового консультанта, даже при небольшой заработной плате, если человек хочет начать экономить, критически необходимо распределить свои доходы по следующим категориям:

60-70% — жизненно необходимые расходы;

10-15% — непредвиденные расходы (резерв);

5-10% — сбережения;

5-10% — досуг.

"Кроме сбережений, еще очень важно формировать резерв для непредвиденных расходов. К примеру, ремонт машины или покупка бытовой техники, если старая не вовремя сломалась. И даже если вы можете откладывать только по 50 гривен в месяц — это прекрасно. Ведь сначала вы формируете у себя дисциплину экономить средства. И, как правило, после того, как это входит в привычку — начинают расти и доходы", — отметила Антонив.

Надо искать, где еще можно заработать

"Нам очень трудно в ежедневной суете посмотреть на себя со стороны, чтобы понять, какие у нас есть дополнительные скиллы, которые позволят нам получать дополнительный доход. На самом деле каждый может иметь дополнительный заработок. Любите чистоту и порядок? Почему бы на этом не заработать! Умеете хорошо готовить еду — многим семьям сейчас нужен человек, который накормит их вкусной домашней едой. Увлекаетесь животными? Возьмите нескольких на платную передержку. Даже 10-летние дети сейчас могут подзаработать, продавая свои картинки в интернете, или рисуя на заказ. Да, пусть это будет всего несколько тысяч гривен дополнительного дохода. Но ведь это лучше, чем ничего", — пояснила финансовый консультант.

Она добавила, что главная цель — это выйти с уровня "выживания" на уровень постепенного роста.

Финансовая подушка

По словам эксперта, после того, как у человека сформировалась привычка регулярно откладывать средства, можно ставить первую цель. И это накопление финансового резерва в размере одного месячного дохода.

"Это необходимо, в частности, на случай форс-мажоров: увольнения, болезни или чего-то более приятного. В любом случае, имея финансовую подушку, вы сможете спокойнее воспринимать любые неожиданности, которые подбрасывает жизнь", — отметила Антонив.

После формирования месячного резерва, следующей целью, по ее словам, должно стать формирование трехмесячной финансовой подушки.

Надо контролировать, а не запрещать

"Многие, кто начал экономить даже при небольших зарплатах, через некоторое время "срываются", потому что вместо того, чтобы действовать сознательно, начинают запрещать себе все. Нужно четко понимать, что накопление сбережений — это марафон, а не забег на несколько сотен метров. Поэтому можно себе позволять небольшие радости жизни", — отметила финансовый аналитик.

По словам Александры Антонив, нужно сознательно подходить к сбережениям и, по возможности, менять на более бюджетный вариант. Например, летом, вместо посиделок в кафе, устроить с друзьями небольшой пикник на природе.

