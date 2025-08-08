Весільний подарунок — яку суму покласти у конверт молодятам у серпні 2025

Весілля біля моря. Фото: Freepik

Весільні витрати супроводжують не лише молодят, але й гостей. Вони мають привітати новоспечених чоловіка та дружину подарунком, який часто дають у грошовому еквіваленті. Постає питання, яку суму виділити для пари, щоб не відчувати незручність.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки покласти у весільний конверт у серпні 2025 року.

Скільки не соромно дати на весілля

Вирішуючи питання з подарунком на весілля, гості враховують безліч факторів, здатних вплинути на кінцевий результат. Наприклад, велике значення має фінансовий стан людини, яку запросили на свято. Не треба віддавати останні накопичення, щоб бути "як усі": замість грошей краще придбати недорогий презент, яким молодята точно користуватимуться.

Також сума у конверті залежить від:

населеного пункту (для великих міст, зокрема Києва, характерні значні витрати на весілля);

місця проведення дійства;

близькості ваших стосунків із нареченим або нареченою.

Очевидно, що найкращі друзі подарують більші суми, ніж звичайні колеги по роботі. Так само далекі родичі покладуть у конверт менше, ніж батьки. Тому слід зважати на індивідуальні обставини, вирішуючи це питання. Універсальної відповіді, яка задовільнить кожного, не існує, проте можна орієнтуватися на такі розміри весільного подарунку.

Найближчі родичі — від 3 000 грн (сума не обмежується). Далекі родичі — 2 000+ грн. Найкращі друзі — 2 000-4 000 грн. Колеги по роботі — від 1 000 грн.

У невеликих містах і селах суми можна трохи скоригувати у бік зменшення. Але не рекомендуємо класти в конверт 500 грн, бо навіть для весілля з невеликим бюджетом такий подарунок не виправданий, враховуючи ціни на організацію святкування в серпні 2025 року.

Яку суму радить дарувати ШІ

Ми запитали в ChatGPT, скільки не соромно покласти у весільний конверт. Нейромережа відповіла, що навіть для звичайного знайомого прийнятною буде сума від 1 500 до 2 500 грн.

Родичі та хороші друзі можуть подарувати від 5 000 грн (залежить від фінансових можливостей людини). А 3 000-5 000 грн — це середній "не соромний" рівень для пари.

"У 2025 році більшість гостей орієнтується на суму від 2 000 грн з людини, щоб "покрити банкет" і лишити щось "на щастя", — відповів штучний інтелект.

Також ChatGPT порадив врахувати формат святкування і місце проведення, але водночас орієнтуватися на власну фінансову ситуацію, адже грошовий подарунок має бути комфортним для дарувальника.

