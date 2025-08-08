Свадебный подарок — какую сумму положить в конверт молодоженам в августе 2025

Свадьба у моря. Фото: Freepik

Свадебные расходы сопровождают не только молодоженов, но и гостей. Они должны поздравить новоиспеченных мужа и жену подарком, который часто дают в денежном эквиваленте. Возникает вопрос, какую сумму выделить для пары, чтобы не чувствовать неловкость.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько положить в свадебный конверт в августе 2025 года.

Сколько не стыдно дать на свадьбу

Решая вопрос с подарком на свадьбу, гости учитывают множество факторов, способных повлиять на конечный результат. Например, большое значение имеет финансовое состояние человека, которого пригласили на праздник. Не надо отдавать последние накопления, чтобы быть "как все": вместо денег лучше приобрести недорогой презент, которым молодожены точно будут пользоваться.

Также сумма в конверте зависит от:

населенного пункта (для крупных городов, в частности Киева, характерны значительные расходы на свадьбу);

места проведения действа;

близости ваших отношений с женихом или невестой.

Очевидно, что лучшие друзья подарят большие суммы, чем обычные коллеги по работе. Так же дальние родственники положат в конверт меньше, чем родители. Поэтому следует учитывать индивидуальные обстоятельства, решая этот вопрос. Универсального ответа, который удовлетворит каждого, не существует, однако можно ориентироваться на такие размеры свадебного подарка.

Ближайшие родственники — от 3 000 грн (сумма не ограничивается). Дальние родственники — 2 000+ грн. Лучшие друзья — 2 000-4 000 грн. Коллеги по работе — от 1 000 грн.

В небольших городах и селах суммы можно немного скорректировать в сторону уменьшения. Но не рекомендуем класть в конверт 500 грн, поскольку даже для свадьбы с небольшим бюджетом такой подарок не оправдан, учитывая цены на организацию празднования в августе 2025 года.

Какую сумму советует дарить ИИ

Мы спросили у ChatGPT, сколько не стыдно положить в свадебный конверт. Нейросеть ответила, что даже для обычного знакомого приемлемой будет сумма от 1 500 до 2 500 грн.

Родственники и хорошие друзья могут подарить от 5 000 грн (зависит от финансовых возможностей человека). А 3 000-5 000 грн — это средний "не зазорный" уровень для пары.

"В 2025 году большинство гостей ориентируется на сумму от 2 000 грн с человека, чтобы "покрыть банкет" и оставить что-то "на счастье", — ответил искусственный интеллект.

Также ChatGPT посоветовал учесть формат празднования и место проведения, но ориентироваться на собственную финансовую ситуацию, ведь денежный подарок должен быть комфортным для дарителя.

