Як успадкувати майно цивільного чоловіка або дружини — законні способи

Чоловік та жінка вивчають документ. Фото: Freepik

Жінка і чоловік можуть жити разом без офіційного шлюбу, але це не дає їм прав подружжя, зокрема на спадщину. Щоб мати такі права, необхідно встановлювати факт проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

За яких умов можна успадкувати майно цивільного чоловіка чи дружини, пояснили на порталі "Закон і Бізнес".

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Як отримати спадщину у цивільному шлюбі

Успадкувати майно цивільного чоловіка або дружини можна через заповіт. Але якщо його немає, тоді це можливо зробити як спадкоємець 4–ї черги. Проте у цьому випадку є дві умови:

Проживання однією сім’єю зі спадкодавцем не менше 5 років до відкриття спадщини. Відсутність у спадкодавця шлюбу з іншою особою.

Ознаками проживання однією сім'єю можуть бути:

спільні витрати та бюджет;

спільне харчування;

купівля майна для спільного користування;

спільні витрати на утримання житла, ремонт;

інші обставини, які засвідчують реальність сімейних відносин.

Як довести проживання однією сім'єю

Встановити факт спільного проживання можна у суді, надавши відповідні докази. Зокрема, це можуть бути:

показання свідків;

свідоцтво про народження спільної дитини;

довідка з місця проживання;

виписки про реєстрацію або вселення;

докази спільного придбання майна (чеки, квитанції, рахунки тощо);

спільні фотографії;

документ про проходження обряду вінчання;

листування особистого та ділового характеру тощо.

Кого можуть залишити без спадщини

Деяких спадкоємців, навіть якщо це близькі родичі спадкодавця, можуть позбавити спадщини за негідну поведінку. Це, зокрема:

ті, хто підробляв заповіт чи інші документи;

особи, які вбили або намагалися вбити спадкодавця чи іншого спадкоємця;

батьки, які були позбавлені батьківських прав і не відновили їх до моменту смерті дитини;

особи, які заважали спадкодавцю вільно розпоряджатися своїм майном або змінити заповіт.

Навіть родичі, які мають право на обов’язкову частку, можуть бути усунені від спадкування. Однак остаточне рішення ухвалює суд.

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