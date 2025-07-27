Зона ризику — коли найближчих родичів можуть позбавити спадку та як оскаржити таке рішення

Жінка показує на документ. Фото: Freepik

Після смерті родича українці можуть отримати спадщину двома основними шляхами: за заповітом або за законом. Перший спосіб надійніший — він чітко визначає, кому перейде майно. Якщо ж заповіту немає, все вирішується згідно із законодавством. Але важливо розуміти, що не всі родичі автоматично мають право на спадщину.

Про те, чи можуть позбавити спадщини найближчих родичів та чи можна оскаржити таке рішення, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Хто не має права на спадщину за законом

За інформацією з сайту Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, навіть якщо існує родинний зв’язок, це ще не гарантія того, що спадок дістанеться конкретній людині. Є випадки, коли особу можуть виключити зі списку спадкоємців:

Якщо не може підтвердити родинні чи юридичні зв’язки. Якщо вона є родичем четвертої черги й не жила з померлим в одній родині принаймні 5 років до його смерті. Якщо вона ухилялася від обов’язку доглядати або підтримувати спадкодавця, коли це було передбачено законом.

Коли можуть позбавити спадщини навіть близьких родичів

Деяких людей можуть позбавити спадщини за негідну поведінку. Це, зокрема:

Ті, хто підробляв заповіт чи інші документи. Особи, які вбили або намагалися вбити спадкодавця чи іншого спадкоємця. Батьки, які були позбавлені батьківських прав і не відновили їх до моменту смерті дитини. Люди, які заважали спадкодавцю вільно розпоряджатися своїм майном або змінити заповіт.

Навіть особи, які мають право на обов’язкову частку, можуть бути усунені від спадкування. Однак остаточне рішення ухвалює суд.

Що робити близьким родичам, яких позбавили спадку

У деяких випадках можна відновити свої права через суд. Наприклад, якщо людина не знала про смерть родича або відкриття спадщини — вона має право подати позов про поновлення строків на її прийняття.

Керуючий партнер Адвокатського об'єднання VIDAR Станіслав Борис пояснив, що також можна оскаржити рішення місцевої влади, яка передала майно померлого громаді.

"Загалом, допоки є майно як таке, навіть з призми великої кількості часу, який минув, все-таки це майно не буде втрачене за допомогою розумних правильних покрокових дій, за допомогою суду", — запевняє адвокат.

Він також додав, що закон дозволяє оскаржити заповіт. Для цього можна замовити експертизу психічного стану спадкодавця. Якщо вдасться довести, що на момент складання заповіту він був під дією сильних ліків або не повністю усвідомлював свої дії, документ можуть визнати недійсним.

Раніше ми писали, що у разі смерті чоловіка або дружини й за відсутності заповіту, спадщина переходить до родичів згідно з встановленими законодавством чергами. Закон України передбачає п’ять рівнів спадкоємців, які мають право на отримання майна.

Також ми розповідали, що більшість українців асоціюють спадщину передусім із житлом, землею чи іншими цінними речами, що залишилися від покійного. Однак не всі права та обов’язки можуть бути успадковані — частина з них припиняється зі смертю особи.