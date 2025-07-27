Зона риска — когда ближайших родственников могут лишить наследства и как обжаловать такое решение

Женщина показывает на документ. Фото: Freepik

После смерти родственника украинцы могут получить наследство двумя основными путями: по завещанию или по закону. Первый способ более надежный — он четко определяет, кому перейдет имущество. Если же завещания нет, все решается согласно законодательству. Но важно понимать, что не все родственники автоматически имеют право на наследство.

О том, могут ли лишить наследства ближайших родственников и можно ли обжаловать такое решение, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кто не имеет права на наследство по закону

По информации с сайта Восточного межрегионального управления Министерства юстиции, даже если существует родственная связь, это еще не гарантия того, что наследство достанется конкретному человеку. Есть случаи, когда лицо могут исключить из списка наследников:

Если не может подтвердить родственные или юридические связи. Если он является родственником четвертой очереди и не жил с умершим в одной семье по крайней мере 5 лет до его смерти. Если он уклонялся от обязанности ухаживать или поддерживать наследодателя, когда это было предусмотрено законом.

Когда могут лишить наследства даже близких родственников

Некоторых людей могут лишить наследства за недостойное поведение. Это, в частности:

Те, кто подделывал завещание или другие документы. Лица, которые убили или пытались убить наследодателя или другого наследника. Родители, которые были лишены родительских прав и не восстановили их до момента смерти ребенка. Люди, которые мешали наследодателю свободно распоряжаться своим имуществом или изменить завещание.

Даже лица, которые имеют право на обязательную долю, могут быть отстранены от наследования. Однако окончательное решение принимает суд.

Что делать близким родственникам, которых лишили наследства

В некоторых случаях можно восстановить свои права через суд. Например, если человек не знал о смерти родственника или открытии наследства — он имеет право подать иск о восстановлении сроков на его принятие.

Управляющий партнер Адвокатского объединения VIDAR Станислав Борис пояснил, что также можно обжаловать решение местной власти, которая передала имущество умершего общине.

"В общем, пока есть имущество как таковое, даже с призмы большого количества времени, которое прошло, все-таки это имущество не будет потеряно с помощью разумных правильных пошаговых действий, с помощью суда", — уверяет адвокат.

Он также добавил, что закон позволяет оспорить завещание. Для этого можно заказать экспертизу психического состояния наследодателя. Если удастся доказать, что на момент составления завещания он был под действием сильных лекарств или не полностью осознавал свои действия, документ могут признать недействительным.

Ранее мы писали, что в случае смерти мужа или жены и при отсутствии завещания, наследство переходит к родственникам согласно установленным законодательством очередям. Закон Украины предусматривает пять уровней наследников, которые имеют право на получение имущества.

Также мы рассказывали, что большинство украинцев ассоциируют наследство прежде всего с жильем, землей или другими ценными вещами, оставшимися от покойного. Однако не все права и обязанности могут быть унаследованы — часть из них прекращается со смертью человека.