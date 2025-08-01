Как унаследовать имущество гражданского мужа или жены — законные способы

Мужчина и женщина изучают документ. Фото: Freepik

Женщина и мужчина могут жить вместе без официального брака, но это не дает им прав супругов, в частности на наследство. Чтобы иметь такие права, необходимо устанавливать факт проживания одной семьей без регистрации брака.

При каких условиях можно унаследовать имущество гражданского мужа или жены, объяснили на портале "Закон и Бизнес".

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Унаследовать имущество гражданского мужа или жены можно через завещание. Но если его нет, тогда это возможно сделать как наследник 4-й очереди. Однако в этом случае есть два условия:

Проживание одной семьей с наследодателем не менее 5 лет до открытия наследства. Отсутствие у наследодателя брака с другим лицом.

Признаками проживания одной семьей могут быть:

общие расходы и бюджет;

совместное питание;

покупка имущества для общего пользования;

общие расходы на содержание жилья, ремонт;

другие обстоятельства, которые свидетельствуют о реальности семейных отношений.

Как доказать проживание одной семьей

Установить факт совместного проживания можно в суде, предоставив соответствующие доказательства. В частности, это могут быть:

показания свидетелей;

свидетельство о рождении общего ребенка;

справка с места жительства;

выписки о регистрации или вселении;

доказательства совместного приобретения имущества (чеки, квитанции, счета и т.д.);

совместные фотографии;

документ о прохождении обряда венчания;

переписка личного и делового характера и тому подобное.

Кого могут оставить без наследства

Некоторых наследников, даже если это близкие родственники наследодателя, могут лишить наследства за недостойное поведение. Это, в частности:

те, кто подделывал завещание или другие документы;

лица, которые убили или пытались убить наследодателя или другого наследника;

родители, которые были лишены родительских прав и не восстановили их до момента смерти ребенка;

лица, которые мешали наследодателю свободно распоряжаться своим имуществом или изменить завещание.

Даже родственники, имеющие право на обязательную долю, могут быть отстранены от наследования. Однако окончательное решение принимает суд.

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